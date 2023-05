Oberhausen: Pläne für Lost Place am Centro – Anwohner werden hellhörig

Die Corona-Krise setzte der Gastronomie ordentlich zu. 2020 und 2021 mussten zahlreiche Restaurants, Bars und andere Gastronomien für immer schließen. Auch die Stadt Oberhausen war betroffen.

Am Centro Oberhausen traf es das Brauhaus „Zeche Jacobi“ – ein großes und aufgrund seiner Lage an der Promenade ein sehr bekanntes Restaurant. Im Jahr 2020 meldete das Brauhaus Insolvenz an. Seitdem steht das Restaurant leer und wirkt fast schon wie ein Lost Place.

Oberhausen: Neuer Freizeitpark geplant

Ähnlich sieht es auch beim Restaurant „Pagoda“ am Centro aus. Auch dieser Laden musste während Corona seine Pforten für immer schließen. Wie der „Sauerland Kurier“ berichtet, gab es zuletzt zwar mehrere Neueröffnungen an der Centro-Promenade, doch die beiden sich gegenüberliegenden Restaurants blieben weiter leer.

Jetzt dürften Anwohner und Centro-Besucher allerdings hellhörig werden, denn: Mit dem Leerstand könnte es schon bald vorbei sein. Auf dem Gelände des ebenfalls seit Jahren geschlossenen Centro-Parks soll mit „Karls Erlebnis-Dorf“ ein neuer Freizeitpark entstehen. Das Gelände grenzt direkt an die beiden Restaurants an.

Oberhausen: Bereiche sollen mit eingebunden werden

Der Freizeitpark-Anbieter hat vor allem Standorte in Norddeutschland, will jetzt aber auch vermehrt in NRW auftreten. Auf der rund sechs Hektar großen Fläche des ehemaligen Centro-Parks soll solch ein Erlebnis-Dorf eröffnet werden. Der Bereich, auf dem das ehemalige Brauhaus „Zeche Jacobi“ und das ehemalige „Pagoda“ stehen, soll in den neuen Freizeitpark mit eingebunden werden. „Es ist geplant, das Gelände für Karls Erlebnis-Dorf zu nutzen“, erklärte Andreas Ulmer, Center Manager im Centro Oberhausen gegenüber „wa.de“.

Der Bau zieht sich allerdings noch hin. Eigentlich sollte „Karls Erlebnis-Dorf“ schon 2022 an den Start gehen. Die Planungen stotterten allerdings. Einen offiziellen Eröffnungstag gibt es noch nicht.