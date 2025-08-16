Mann aus Indien besucht Oberhausen – und kann nicht aufhören zu lästern

Wer noch nie etwas von Oberhausen gehört hat und das erste Mal einen Fuß in die Ruhrpott-Stadt setzt, dem dürfte das städtebauliche Konzept womöglich verwirren. Während die Fußgängerzone in der Innenstadt einigermaßen zurückgelassen wirkt, reisen Menschen von weit her an, um die Neue Mitte zu besuchen.

Ob Centro, Rudolf-Weber-Arena, Sea-Life, Gasometer oder Legoland – auf dem Industriegelände der Gutehoffnungshütte spielt sich das große Freizeitleben in Oberhausen ab. Das zieht auch Akshay an. Der indische Comedian, der sich bereits über Gelsenkirchen und Duisburg ausgelassen hatte, teilt mit seinem beißenden Sarkasmus auch gegen Oberhausen aus.

Comedian aus Indien lästert über Oberhausen

„Oberhausen ist wie ein Scheidungskind. Es ist als hätten sich Essen und Duisburg getrennt und vergessen, sich um das Sorgerecht zu kümmern“, heißt es in der ersten Sequenz seines Instagram-Videos vor dem Hintergrund des Oberhausener Hauptbahnhofs. Kurz danach befindet sich Akshay schon vor dem Centro und lästert weiter: „Oberhausen ist keine Stadt, es ist eine Depression mit einem sehr großen Shopping-Zentrum und einer Postleitzahl. Du lebst hier nicht, du parkst hier und weinst bei Starbucks.“

Zu guter Letzt bewegt er sich noch zum Gasometer: „Oberhausen hat einen alten Gasspeicher in einen Ausstellungsraum verwandelt. Es ist der einzige Ort, an dem du Kultur und Benzol gleichzeitig einatmen kannst.“ Was auch immer er genau mit der letzten Aussage meint. Schließlich gibt es im Gasometer schon seit Jahrzehnten kein Gas mehr. Wie dem auch sei. Wie reagieren die Oberhausener auf die Lästerei?

„Keine Ahnung“

Die meisten nehmen es mit Humor, zumal sie wissen, dass der indische Comedian gerade durch Deutschland zieht, um zahlreiche Städte auf die Schippe zu nehmen. Viele verteidigen ihr Oberhausen aber auch und lassen nichts auf ihre Heimat kommen. „Der Gasometer ist einer der eindrucksvollsten Orte überhaupt“, findet einer. „Ach komm schon. Kaisergarten ist ein toller Park und die Galerie im Schloss Oberhausen hat einige interessante Ausstellungen“, macht eine andere Werbung für schöne Seiten der Stadt.

Manch einer reagiert aber auch angefressen: „Oberhausen ist die Wiege des Ruhrgebiets! Und wenn man sich Sterkrade Nord ansehen würde hat man den kompletten Kontrast zu dem, was er hier zeigt. Halt keine Ahnung.“ Doch ein weiterer Seitenhieb aus der Nachbarschaft lässt in den Kommentaren nicht lange auf sich warten: „Wie singt man in anliegenden Städten so schön? ‚Ohne Centro, würd dat keiner kenn!‘“