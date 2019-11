Oberhausen: Bluttat! Person bei Messerstecherei schwerverletzt

Auf der Grenzstraße in Oberhausen kam es am Samstag zu einer Messerstecherei.

Oberhausen. Bluttat in Oberhausen!

Am frühen Samstagnachmittag gegen 14.25 Uhr gerieten zwei Männer (47 und 51 Jahre alt) in einer Wohnung an der Grenzstraße in Oberhausen in eine körperliche Auseinandersetzung.

Oberhausen: Männer geraten in Streit - einer zückt Messer

Plötzlich zückte der Jüngere der beiden ein Messer und stach auf seinen Gegenüber ein. Er verletzt ihn am Oberkörper.

Der 51-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus in Oberhausen eingeliefert. Dort wurde seine Wunde versorgt, er muss über Nacht zur weiteren Untersuchung im Hospital bleiben.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der 47-jährige Beschuldigte musste mit aufs Polizeipräsidium, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Hintergrund des Streits ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Wie die Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte, bestehe bisher keine Überlegung, eine Mordkommission einzurichten. (mb/cs)