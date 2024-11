Oberhausen: Restaurant mit besonderem Angebot – es rührt zu Tränen

Während die meisten von uns an Heiligabend gemütlich mit der Familie unter dem Tannenbaum sitzen, fröhlich Geschenke auspacken und ein Festmahl genießen, gibt es Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ein Dach über den Kopf haben. Ein Restaurant in Oberhausen möchte genau diesen Leuten helfen.

Es ist eine Aktion, die zu Tränen rührt. Familie Hasic betreibt das „Balcanico“ in Oberhausen-Sterkrade – und öffnet an Heiligabend für Obdachlose die Pforten. Der normale Betrieb ruht dann für einige Stunden. Im vergangenen Jahr bot die aus Bosnien stammende Familie das Essen für Wohnungslose am 24. Dezember erstmals an. „Wir haben bis 11, halb 12 mit den Leuten zusammengesessen und den Abend zusammen verbracht“, berichten sie gegenüber DER WESTEN.

Oberhausen: Angebot kam gut an

Und weil das Angebot gut ankam und angenommen wurde, wird es in diesem Jahr wiederholt. „Obdachlose aus Oberhausen und Umgebung können gerne zu uns kommen und bekommen ein warmes Essen – Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Getränke, alles für umsonst“, betont die Familie. 2023 gab es unter anderem Hähnchenschenkel mit Kartoffeln und Reis, Gulasch mit Kartoffeln und Fisch, dazu eine warme Suppe, bosnischer Bohneneintopf mit Wursteinlage, zum Nachtisch noch Süßes wie Baklava.

Doch nicht nur an Weihnachten engagiert sich die Familie Hasic, die in ihrem Lokal vorzüglich Spezialitäten aus dem Balkan anbietet, für Bedürftige. Schon seit drei bis vier Jahren unterstützen sie eine gemeinnützige Aktion im Oberhausener Bahnhof und kochen jeden Donnerstag für Wohnungslose. Das warme Essen wird bei ihnen im Restaurant abgeholt und an die Bedürftigen verteilt.

An Heiligabend dürfen die Obdachlosen dann im „Balcanico“ essen. „Wir wollen nicht, dass die Menschen an diesem Abend unter irgendeiner Brücke oder in einem Zelt sitzen. Wir wollen für sie da sein und einfach ein bisschen was davon zurückgeben, was wir haben“, erklärt die Familie.

Spenden gesucht

An Heiligabend gibt es für die Obdachlosen im Lokal „Balcanico“ nicht nur warmes Essen und Getränke. Auch Klamotten, Decken und Co. werden ausgeteilt – also eine kleine Bescherung für die Menschen in Not. Wer etwas spenden möchte, kann das tun. Gesucht werden warme Hosen, Pullover, Jacken, Decken, Schlafsäcke, Handschuhe, Mützen, Socken, Schuhe und Schals.

„Bitte nur Sachen, die auch in einem einwandfreien Zustand sind“, appelliert die Familie. Wer etwas abzugeben hat, der meldet sich bei Familie Hasic unter der Nummer 0176 / 41061054. Neben Klamotten können zudem auch Süßigkeiten wie fester Kuchen oder Schokolade an Heiligabend vorbeigebracht werden – allerdings nur verpackt und aus dem Geschäft.