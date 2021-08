Oberhausen: DIESE Bahnstrecke ist am Wochenende gesperrt! Wichtige Infos für Fahrgäste

Oberhausen. Wer die letzten Tage mit der Deutschen Bahn unterwegs gewesen ist, hat aufgrund des bundesweiten Streiks schon einige Zugausfälle miterleben müssen. Auch in NRW und Oberhausen waren viele Fahrten betroffen.

Doch während der Streik bereits am Freitag endet, müssen in Oberhausen weiterhin einige Bahn-Fahrer bangen. Am Wochenende wird diese beliebte Bahnstrecke wieder gesperrt.

Oberhausen: Wichtige Bahnstrecke gesperrt am Wochenende!

Die Strecke zwischen Oberhausen und Emmerich wird derzeit ausgebaut. Im Jahr 2021 kommt es deswegen immer wieder zu Sperrungen. Oft werden diese auf Wochenende gelegt, um so den Pendlerverkehr nicht zu belasten.

Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

Auch die Sommerferien in NRW werden gerne für Sperrungen genutzt. Deswegen war die Strecke bereits vom 03. Juli bis zum 23. Juli voll gesperrt. Nun folgt am Wochenende eine erneute Sperrung.

Oberhausen: Das müssen Fahrgäste jetzt wissen

Die Sperrung findet im Zeitraum von Freitag (13. August) 21.00 Uhr bis Sonntag (15. August) 23.59 Uhr statt. In diesem Zeitraum können auf der Strecke keine Züge verkehren.

So kann auch der RE19 nicht fahren. Der Betreiber (Abellio) hat angekündigt, dass es einen Schienersatzverkehr mit Bussen geben wird. Zwischen Oberhausen Hbf und Emmerich als Lokallinie und zusätzlich zwischen Oberhausen Hbf und Arnhem als Expresslinie. In den Nachtstunden fahren einzelne Busse des SEV von und bis Duisburg Hbf.

Auch der RE5 ist betroffen. Auch hier werden alle Züge am 14. und 15. August zwischen Oberhausen Hbf und Wesel/Emmerich ausfallen. Es soll ebenfalls einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben.

Nachdem die Vollsperrung beendet wird, ist die Strecke aber auch weiterhin nicht uneingeschränkt nutzbar. Bis zum Freitag (20. August) gibt es auf dem Streckenabschnitt noch eine einseitige Sperrung. Allerdings soll es deswegen nur zu kurzen Verspätungen und nicht zu Zugausfällen kommen. (gb)