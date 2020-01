Oberhausen: Autofahrer mit Herz retten Schwerverletzten nach Unfall

Oberhausen. Ein Schock in den Morgenstunden: Am Mittwoch krachte auf der Autobahn zwischen Oberhausen und Duisburg ein Fahrzeug in einen Lkw. Der Fahrer des Wagens wurde dabei schwer verletzt.

Oberhausen: Autofahrer krachte in Lkw

Wie es zu dem Unfall bei Oberhausen kommen konnte, ist noch völlig unklar. Das Auto des Mannes kam auf der Fahrbahn zum Stehen, der Fahrer wurde im Wrack eingeklemmt. Aus eigener Kraft konnte der Verletzte sich nicht befreien. Zum Glück zeigten andere Autofahrer Herz und Tatkraft – und fuhren nicht einfach an der Unfallstelle vorbei.

---------------

Top-News:

---------------

Mehrere Menschen hielten an und zogen den Verletzten behutsam aus dem Autowrack. Dann leisteten sie erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Der konnte dann direkt ins Krankenhaus gebracht und versorgt werden. Dank der Helfer konnte das Leben des Mannes gerettet werden. (wt)