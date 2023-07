Oberhausen: Besucher fällen hartes Urteil über Attraktion – „Einmal und nie wieder“

In den Sommerferien haben Familien mit Kindern vor allem eins: viel Zeit. Viele Menschen aus NRW fahren deshalb gerne für ein paar Wochen in den Urlaub. Zum Beispiel nach Italien oder Spanien. Aber warum muss der Urlaub denn immer so weit weg verbracht werden? Wir haben doch auch hier in NRW schöne Ausflugziele mit jeder Menge zu Erleben. Zum Beispiel in Oberhausen kann einiges unternommen werden.

Wie genau aber schätzen die Menschen in Oberhausen die verschiedenen Ausflugsziele ein und können die Besucher die Attraktionen aus Oberhausen weiterempfehlen? Beim Reiseportal Tripadvisor fällen die Gäste ein eindeutiges Urteil.

Oberhausen schneidet erstaunlich gut ab

Auf den ersten Blick schneiden Attraktionen in Oberhausen erstaunlich gut ab bei Besuchern. So hat zum Beispiel die Slinky-Brücke am Rhein-Herne-Kanal auf Tripadvisor bei insgesamt 77 Bewertungen, 49-mal eine ausgezeichnete Bewertungen, 21-mal eine sehr gute, 4-mal eine befriedigende, und nur 3-mal eine mangelhafte Bewertung. Eine ungenügende Bewertung wurde gar nicht verteilt.

„Tolle Brücke, gute Aussicht auf den Kanal und auf die Umgebung. Die Brücke gibt beim Überqueren ein wenig nach, das macht aus der Überquerung ein Highlight“, schreibt ein Bewerter dazu. Ein weiterer schreibt: „Ein Gang über diese Brücke ist immer ein Erlebnis.“

Eine Attraktion gefällt den Besuchern eher weniger

Mit gemischten Gefühlen sehen die Besucher dafür das Legoland in Oberhausen. Das kommt nämlich bei insgesamt 589 Bewertungen mit 87-mal ausgezeichnet, 137-mal sehr gut, 141-mal befriedigend, 108-mal mangelhaft und 116-mal ungenügend daher. Die gemischten Bewertungen spiegeln sich auch in den Kommentaren wieder. So schreibt beispielsweise ein Besucher: „Es war ein wunderschöner Tag es hat allen sehr gut gefallen. Es wurden viele schöne Momente mit Bildern fest gehalten.“

Dagegen beschweren sich aber auch Besucher, die sich enorm an den Eintrittspreisen stören: „Einmal und nie wieder. Wer gerne viel Geld für wenig Leistung ausgeben möchte, der ist hier richtig. Ohne Online-Buchung mit Zeitfenster geht es nicht hinein. Erwachsene sind gerne willkommen – aber zu stolzen Eintrittspreisen. Das Legoland ist winzig“.