Oberhausen: Beliebte Attraktion tagelang dicht – Anwohner perplex! „Übel“

Eine Frage, die sich viele Oberhausener zuletzt gestellt haben: Warum ist dieses Highlight in der Stadt seit Tagen, wenn nicht sogar bereits Wochen dicht? Vor allem Jogger und Spaziergänger freuen sich bei ihrem Ausflug zum Kaisergarten stets darüber, hier vorbeizuschauen. Außerdem ist die Attraktion ein echter Selfie-Hotspot.

+++ Oberhausen: Beliebte Veranstaltung plötzlich abgeblasen – der Grund ist traurig +++

DER WESTEN hat bei der Stadt Oberhausen nachgehakt, was da los ist, beziehungsweise war. Denn seit wenigen Tagen kommen Besucher wieder in den Genuss des Highlights – allerdings nicht für lange.

Oberhausener wundern sich

Warum ist die Slinky Spring to Fame-Brücke am Kaisergarten in Oberhausen seit Tagen abgesperrt? Diese Frage stellen sich zurzeit die Oberhausener. Ein Anwohner hat die Diskussion mit einem Beitrag in einer Facebook-Gruppe angeheizt.

Auch interessant: Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Besucher sorgen für erschreckende Szenen! Veranstalter wird deutlich

Laut anderen Anwohnern sei die Brücke sogar bereits seit Wochen dicht, schreiben sie in die Kommentare. Und weil diese zu der beleuchteten Laufstrecke gehört, sei das besonders nervig für die Jogger, die hier sonst gerne ihre Runden drehen.

Was ist da los? Liegt es am Wetter, drohte womöglich Glatteis-Gefahr? Aber so kalt ist es ja gar nicht mehr, argumentieren die Nutzer. Einer ist da jedoch dem wahren Grund auf der Spur. „Meine Theorie ist, das die Oberfläche repariert wird, die sieht schon recht übel aus an einigen Stellen“, vermutet Martin Schuster. Und damit liegt er richtig.

Stadt reagiert

Wie ein Sprecher der Stadt gegenüber DER WESTEN bestätigt, lag die Sperrung daran, dass der Belag der Brücke erneuert werden musste. Das ging allerdings nur zum Teil, da zu dem Zeitpunkt Anfang Dezember das Wetter in die Quere kam.

Darum werden die Arbeiten im neuen Jahr fortgesetzt. Zunächst ist die Slinky Spring to Fame also wieder frei und begehbar. Im April wird die Brücke dann vorübergehend erneut gesperrt werden müssen. Die Stadt hofft dann auf besseres Wetter und eine kürzere Sperrung.