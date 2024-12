Oberhausen: Mega-Event in Rudolf-Weber-Arena abgesagt – Fans schauen in die Röhre

Es sollte das ganz große Revival des Events werden, das das Ruhrgebiet im Sommer 2024 in seinen Bann gezogen hat. Doch jetzt gibt es bittere Nachrichten für alle, die sich auf das Mega-Event in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen im Jahr 2025 gefreut haben.

Wie der Veranstalter mitteilte, wird die für den 19. April geplante „One Night of Taylor“-Show in der Oberhausener Arena ausfallen. Wie es für Ticket-Inhaber weitergeht, erfährst du hier.

Oberhausen: Taylor-Swift-Event fällt flach

Swifties aus aller Welt strömten im Sommer nach Gelsenkirchen und verwandelten die Ruhrpott-Stadt tagelang in „Swiftkirchen“. Die Fans des US-Superstars hofften, dass sich diese Atmosphäre auch bei dem Musik-Event in Oberhausen wiederholen ließe. Viele kauften sich bereits Tickets und knüpften erwartungsvoll ihre Freundschaftsarmbänder.

Doch jetzt musste der Veranstalter mitteilen, dass nicht nur der Termin in Oberhausen flachfällt. Stattdessen ist die ganze Tournee (u.a. in Köln, Frankfurt und Berlin) abgeblasen. „Das ganze Team, das in den letzten Monaten mit sehr viel Herzblut, Engagement und Eurer Unterstützung an diesem Projekt gearbeitet hat, ist untröstlich“, teilte der Veranstalter mit.

Man habe in der Vergangenheit zwar viele größere Events umgesetzt. „Aber wir sind in der Vorbereitung der Show auf unvorhersehbare Herausforderungen gestoßen, die eine Show in der geplanten Qualität und dem versprochenen Inhalt leider nicht möglich macht.“

So geht es weiter mit den Tickets

Aufgeschoben, sei aber nicht aufgehoben. Man wolle weiterhin eine Show abliefern, bei der die Musik von Taylor Swift gefeiert werden. „Da aber heute nicht absehbar ist, wann eine Realisierung im gewünschten Maße möglich ist, müssen wir jetzt die geplanten Termine ersatzlos absagen.“

Wer sich ein Ticket gekauft habe, könne es da zurückgegeben, wo es gekauft wurde. Der Ticketpreis werde dann erstattet.