Aquapark Oberhausen macht es offiziell – jetzt herrscht Gewissheit

Die Fans des beliebten Aquaparks in Oberhausen haben allen Grund, sich zu freuen. Täglich strömen Groß und Klein dorthin, um sich zwischen abenteuerlichen Rutschen, spannenden Kursen und leckerem Essen im Wasser auszutoben. Jetzt steht fest: Eine sehr erfolgreiche Veranstaltung aus dem letzten Jahr kehrt zurück. An diesem Tag können die Besucher auch außerhalb der Öffnungszeiten die Annehmlichkeiten der Anlage genießen. Die Freude in den sozialen Medien über diese Ankündigung ist riesig.

Aquapark Oberhausen: DAS ist wieder zurück!

Gemeint ist hier natürlich „Midnight Island“. Nachdem die Veranstaltung letztes Jahr zum ersten Mal stattfand und auf positive Resonanz stieß, kehrt sie nun zurück. Der Aquapark Oberhausen wird am Freitag (8. März) wieder das beliebte „Late-Night-Swimming“ veranstalten und es ist klar: Viele Programmpunkte werden dafür sorgen, dass es eine unvergessliche Nacht wird.

Auch interessant: Centro Oberhausen: Kunden jubeln – beliebter Laden kehrt endlich zurück

Von 21 Uhr bis 3 Uhr morgens verwandelt sich das Gelände in die „Midnight Island“ mit viel Musik, Licht und Wassererlebnissen. Neben dem Schwimmen können die Besucher vor allem eines: Auf der Tanzfläche so richtig abgehen. Die Kombination aus Entspannung im Wasser und musikalischem Hochgenuss hat bereits im vergangenen Jahr viele Gäste begeistert. Für frische Cocktails an der Bar ist ebenfalls gesorgt.

„Unvergesslich“

Der Aquapark kündigt in seiner Pressemitteilung das Event mehr als nur begeistert an. „Lichtinstallationen tauchen den AQUApark in ein zauberhaftes Ambiente und versprechen zusammen mit dynamischen Musikrhythmen ein visuelles und akustisches Spektakel“, verraten sie den Besuchern. Jens Vatheuer, Betriebsleiter des AQUApark Oberhausen, verspricht außerdem: “ Dieses Jahr setzen wir mit noch mehr Innovationen auf die Begeisterung unserer Gäste und bieten ein unvergessliches Erlebnis.“

Das könnte dich auch interessieren:

Einen Dresscode für das Event gibt es nicht. Wer in Badekleidung kommen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Auch im „lässigen Sommeroutfit“ sind die Besucher willkommen. Interessierte können online über den Aqupark Oberhausen ab sofort Tickets erwerben. 10 Euro kostet der Eintritt im Vorverkauf. Die besondere Veranstaltung ist ab 18 Jahren zugänglich.