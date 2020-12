Oberhausen: Anwohner machen mysteriöse Entdeckung – dann alarmieren sie die Polizei

Was war denn da in Oberhausen los?

Anwohner haben am Dienstagabend eine mysteriöse Entdeckung in Oberhausen gemacht. Daraufhin kam es zu einem Einsatz der Polizei.

Oberhausen: Anwohner rufen nach mysteriöser Entdeckung die Polizei

Am Dienstagabend erhielt die Polizei Zeugenhinweise über eine mysteriöse Entdeckung auf der Stöckmannstraße in Oberhausen. Demnach sollte dort entgegen des Lockdowns und der Corona-Kontaktbeschränkungen ein Restaurant in Betrieb sein. Zudem sollten in den Räumlichkeiten des Gebäudes regelmäßig illegale Glücksspiele stattfinden. Das teilte die Polizei am Mittwoch in einer Polizeimeldung mit.

+++ Essen: Weihnachtsmarkt 2020 abgesagt – auf die Peru-Kartoffel musst du trotzdem nicht verzichten! +++

Die Polizei löste daraufhin einen Großeinsatz aus und fuhr mit mehreren Streifenwagen zu dem Restaurant. Schon von außen sahen die Polizisten Licht im Inneren des Restaurants, wobei die Fenster fast vollständig mit Pappe abgedeckt und verdunkelt waren. Außerdem hörten die Beamten mehrere Männerstimmen.

Dann betraten die Polizisten die Räumlichkeiten des Restaurants sowie die darüber befindlichen Wohnungen, welche teilweise noch im Rohbauzustand waren. Dort entdeckten sie mehrere betriebsbereite Spielautomaten. Die Räume waren wie ein Lokal eingerichtet, hatten mit Getränken gefüllte Kühlschränke und Tische, auf denen Wettautomaten standen oder Kartenspiele lagen.

+++ Oberhausen: Zirkus gerät in Not – doch mit diesem Besucher verändert sich alles +++

An den Tischen und in den Räumen über dem Schankraum hielten sich insgesamt sieben Personen auf. Keiner von ihnen trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und die Abstände zueinander waren deutlich unterschritten.

Polizei Oberhausen erstattet Anzeigen - Eindringliche Worte an Bevölkerung

Die Beamten nahmen schließlich die Personalien der Anwesenden auf und beschlagnahmten die Glücksspielgeräte sowie Gegenstände zur Sicherung von Beweisen. Weiter stellten sie Wohnungsschlüssel sicher und erstatteten Anzeige gegen die fünf verdächtigen 23- bis 49-jährigen Teilnehmer der illegalen Veranstaltung. Eine 38-jährige Albanerin und ein 39-jähriger Syrer stehen währenddessen im Verdacht, das illegale Glücksspiel organisiert und veranstaltet zu haben.

Oberhausen: Die Polizisten stießen auf ein illegales Glücksspiel. Foto: Polizei Oberhausen

----------------------------

Mehr News:

Oberhausen: Mann beklaut Patienten in Krankenhaus – jetzt gibt es Neuigkeiten!

NRW: Hartz-4-Empfänger wegen kuriosem Fund vor Gericht – Polizisten können es kaum fassen

Hund aus Duisburg alleine unter Zugbank in Ostdeutschland gefunden – vom Herrchen fehlt jede Spur

----------------------------

Die Polizei stellt klar: „Eigentlich sollte den Kriminellen, die in Oberhausen immer wieder mit illegal veranstalteten Glücksspielen bewusst auch gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen verstoßen, klar sein, dass couragierte Anwohner und Zeugen das nicht wollen. Wenn Polizisten dann entsprechende Hinweise bekommen, reagieren sie schnell und konsequent.“

Und: „Polizisten werden auch weiterhin konsequent Hinweisen auf illegale Aktivitäten in Ihrem Viertel nachgehen!“ Zeugen sollten sofort den Notruf 110 wählen, wenn sie verdächtige Beobachtungen machen. Denn: „Wir kommen schnell und klären das!“, so die Polizei.

Centro Oberhausen: Gibt es doch einen kleinen Weihnachtsmarkt?

Auch interessant: In Oberhausen ist der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen abgesagt worden. Doch das lassen die Betreiber des Einkaufszentrums nicht auf sich sitzen. Hier mehr lesen >>> (nk)