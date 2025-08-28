Alleinerziehende rettet Kinder aus brennender Wohnung in Oberhausen – jetzt steht sie vor dem Nichts

„Mama, ich hab Angst, es riecht.“ Als ihr älterer Sohn (5) am 1. August mit diesen Worten auf seine alleinerziehende Mutter zuging, ahnte die Oberhausenerin noch nicht, dass sich ihr Leben von einem Augenblick zum nächsten schlagartig verändern wird.

Einen Moment später nahm sie den Brandgeruch in ihrer Wohnung an der Friedrich-Karl-Straße in Oberhausen selbst wahr. Sie öffnet das Kinderzimmer. „Das stand bereits teilweise in Flammen.“ Die Alleinerziehende alarmiert den Notruf, sucht verzweifelt nach ihrem zweiten Jungen (3). Der hatte sich in einer Ecke des Kinderzimmers versteckt. Als sie ihn endlich sieht, schnappt sie sich beide Kinder und stürmt ins Freie. Wenige Minuten später ist die Feuerwehr da – doch da hatten sich die Flammen schon ausgebreitet, wie der Bruder der Betroffenen im Gespräch mit DER WESTEN verrät.

Alleinerziehende aus Oberhausen verliert alles

Zwar konnte die Feuerwehr Oberhausen den Brand innerhalb kurzer Zeit löschen. Doch ein großer Teil des Hab und Guts der kleinen Familie sei verloren, berichtet der Bruder. Die Wohnung seitdem: unbewohnbar. „Meine Schwester ist mit den Kleinen in einem Flüchtlingsheim untergekommen und sucht seitdem vergeblich nach einer Wohnung.“

Besonders dramatisch: Ende August sollte der ältere Sohn eingeschult werden. „Jetzt sind alle Klamotten weg, auch die bereits gekauften Schulsachen. Die haben gar nichts mehr“, so der betroffene Bruder, der eine Spendenaktion für seine Schwester und Neffen gestartet hat.

Oberhausener Familie bittet um Hilfe

Die Alleinerziehende habe anfangs noch abgelehnt, weil es ihr „zu peinlich“ gewesen sei, Fremde nach Hilfe zu bitten. Doch am Ende habe er sie angesichts ihrer Notlage überzeugt: „Wir bitten aus tiefstem Herzen um jede noch so kleine Spende, um ihnen beim Neuanfang zu helfen – sei es für Kleidung, Schulsachen, Möbel oder einfach ein bisschen Hoffnung“, heißt es im Spendenaufruf.

Bei dem Brand in Oberhausen verlor die Familie ihr Hab und Gut. Foto: Feuerwehr Oberhausen

Kleinster Sohn Feuerzeug gefunden von der Oma (die raucht halt). Ins Kinderzimmer abgehauen und hat wohl das Bett angezündet. Älterer Sohn (5) zu Schwester gegangen. „Mama, ich hab Angst, es riecht.“

Neben finanzieller Unterstützung ist die Familie auch auf der Suche nach einer Wohnung im Innenstadtbereich, denn dort geht der ältere Sohn jetzt zur Schule. Wer dahingehend helfen kann, möge sich gern über das Kontaktformular im Spendenaufruf melden, das du hier findest >>>