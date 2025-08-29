Arena Oberhausen warnt Konzert-Gäste vor A42-Chaos – wegen dieser Sperrung

Autofahrer brauchen mal wieder starke Nerven. Am Wochenende werden in NRW mehrere Autobahn-Abschnitte gesperrt, darunter die A42 im Ruhrgebiet.

Die Sperrung betrifft auch Konzert-Besucher, die Tickets für den Auftritt des indischen Komponisten Anirudh Ravichander in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen haben. Die Verantwortlichen geben wichtige Infos zur Umleitung.

Arena Oberhausen warnt vor A42-Sperrung

Bei der Anreise zum Anirudh-Konzert in der Rudolf Weber-Arena müssen Konzert-Besucher noch nichts beachten. Denn die A42 zwischen Oberhausen-Neue Mitte und Essen-Nord wird in Fahrtrichtung Dortmund erst am Samstag (30. August) ab 22 Uhr gesperrt. Bei der Abreise aus der Oberhausener Arena müssen die Fans jedoch Geduld beweisen.

++ Alleinerziehende rettet Kinder aus brennender Wohnung in Oberhausen – jetzt steht sie vor dem Nichts ++

Zwar richtet die Autobahn GmbH Westfalen eine Umleitung (auf den roten Punkt achten) ein, die ab Oberhausen-Zentrum über die A516 zur A2 und dann über die B224 zurück nach Essen-Nord führt. Aber die Verantwortlichen warnen: „Bitte beachtet, dass diese Strecken erfahrungsgemäß stark befahren sind.“

++ Neue Anzeige an Ruhrbahn-Haltestellen – Essener Kunden irritiert ++

Die Sperrung betrifft zudem nicht nur die Konzert-Besucher. Sondern alle, die bis Montagfrüh (1. September, 5 Uhr) dort unterwegs sind. Denn so lange ist die A42 in dem Bereich wegen Arbeiten der Deutschen Bahn an einer Brücke westlich der Anschlussstelle Bottrop-Süd gesperrt. Die Zeit nutzt die Autobahn GmbH zudem für Reinigungsarbeiten an der Entwässerung in der Schrankenanlage.

Weitere Autobahn-Sperrung in NRW

Neben der A42 ist bereits ab Freitag (29. August) die A46 in beiden Richtungen am Sonnborner Kreuz gesperrt. Die Autobahn muss ebenfalls wegen Brückenarbeiten bis Montag (1. September, 5 Uhr) gesperrt werden. Wie Autofahrer die Sperrung bestenfalls umfahren, erfährst du hier >>>

Mehr Themen:

Nicht nur Autofahrer müssen sich am Wochenende auf einiges gefasst machen. Auch am Wuppertaler Hauptbahnhof wird gearbeitet, wodurch zahlreiche Zugverbindungen ausfallen. Mehr dazu hier in der „WR„.