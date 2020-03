Oberhausen: 56-Jähriger lebensgefährlich mit Messer verletzt – Polizei hat eindeutigen Verdacht

Oberhausen. Ein Mann (42) aus Oberhausen soll einem 56-Jährigen unbemerkt aufgelauert sein und plötzlich zugestochen haben. Dies geschah am frühen Montagmorgen vor der Haustür eines Wohnhauses in Bottrop. Laut Polizei hatte der Mann aus Oberhausen ein Motiv.

Mit einem Messer soll der Mann aus Oberhausen sein Opfer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Danach ergriff er die Flucht. Kurze Zeit später konnte die Polizei den Mann in Oberhausen festnehmen.

Oberhausen: Opfer wurde notoperiert

Der 56-Jährige musste in einem Krankenhaus in Essen notoperiert werden. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Am Dienstag wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

Warum der Täter plötzlich zustach? Die Polizei hat einen eindeutigen Verdacht. Denn das Opfer ist der neue Lebensgefährte der Ex-Freundin des Messer-Stechers. Die Polizei geht von Eifersucht als Tatmotiv aus. Weitere Ermittlungen dauern an. (ldi)