Fans von Michael Wendler in Oberhausen entsetzt – „Katastrophal“

Der Auftritt von Michael Wendler in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen spaltet Fans und Gegner. Immerhin in einem Punkt sind sich alle einig.

Er ist wieder da. Nach jahrelanger Abstinenz auf deutschen Bühnen stand Michael Wendler am Samstagabend (6. September) erstmals wieder in Oberhausen auf der Bühne. Ganz bescheiden titulierte der Schlager-Sänger sein Comeback als „spektakuläre Rückkehr des Königs“.

„Den Widerständen trotzen“ in epochaler Rüstung. Das ist die Erzählung, mit der Michael Wendler jetzt in seine Shows geht. Nach Corona-Schwurbeleien und Clinch mit dem Finanzamt. Kein Wunder, dass der ehemalige Schlager-Star mehr denn je polarisiert. Auf der Facebook-Seite von DER WESTEN prallen Welten aufeinander.

Michael Wendler in Oberhausen gefeiert

„Mega“, „Super geil“, „Wahnsinns Stimmung“! Die Reaktionen auf das Konzert in Oberhausen waren auf der Facebook-Seite von Michael Wendler eindeutig. Fest steht: Der Schlager-Sänger hat die 5.500 Zuschauer in der Rudolf Weber-Arena zum Toben gebracht.

Auf der Facebook-Seite von DER WESTEN hingegen hagelt es neben Zuspruch auch Kritik. Einige wundern sich, dass das Konzert trotz Steuer-Ärger überhaupt möglich war: „Durfte der einreisen? Er hat doch in Deutschland Steuerschulden?“, fragt eine. Den Auftritt in „Game-of-Thrones“-Manier konnten einige jedenfalls kaum aushalten: „Seine Rüstung ist schon hart unangenehm“, findet einer. Die nächste: „Er wird immer peinlicher mit der Zeit!“

Wendler-in Oberhausen: „Katastrophal“

Auch die Performance hinterließ ungläubige Gesichter: „Der musste seine Lieder vom Monitor ablesen um überhaupt singen zu können“, will einer gesehen haben und bezeichnet den Auftritt als „teilweise Vollplayback“ und es geht noch weiter: „Technik katastrophal: Videos wurden teilweise viel zu spät und nicht passend zum Song eingespielt.“ Zudem seien die Vorgruppen mies gewesen. Das Fazit: „Billig aufgezogen und runtergespielt.“ Rumms.

Wendler-Fans wollen von alledem nichts wissen. „Es war wirklich BOMBASTISCH!“, schreit einer förmlich sein Glück heraus. Mit einer Einschränkung: „Außer die erste und zweite ‚Vorband‘ hätte man sich sparen können.“ So sieht es auch ein anderer Wendler-Fan: „Es war Mega. Nur die Vorgruppen das nächste Mal bitte weglassen. Geht gar nicht!“ Immerhin da sind sich offenbar alle nach dem Wendler-Konzert in Oberhausen einig…