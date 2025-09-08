Fans von Michael Wendler in Oberhausen entsetzt – „Katastrophal“

Er ist wieder da. Nach jahrelanger Abstinenz auf deutschen Bühnen stand Michael Wendler am Samstagabend (6. September) erstmals wieder in Oberhausen auf der Bühne. Ganz bescheiden titulierte der Schlager-Sänger sein Comeback als „spektakuläre Rückkehr des Königs“.

„Den Widerständen trotzen“ in epochaler Rüstung. Das ist die Erzählung, mit der Michael Wendler jetzt in seine Shows geht. Nach Corona-Schwurbeleien und Clinch mit dem Finanzamt. Kein Wunder, dass der ehemalige Schlager-Star mehr denn je polarisiert. Auf der Facebook-Seite von DER WESTEN prallen Welten aufeinander.

Michael Wendler in Oberhausen gefeiert

„Mega“, „Super geil“, „Wahnsinns Stimmung“! Die Reaktionen auf das Konzert in Oberhausen waren auf der Facebook-Seite von Michael Wendler eindeutig. Fest steht: Der Schlager-Sänger hat die 5.500 Zuschauer in der Rudolf Weber-Arena zum Toben gebracht.

++ Ed Sheeran erreichte vor Düsseldorf-Konzert die Nachricht! Es war das allerletzte Mal ++

Auf der Facebook-Seite von DER WESTEN hingegen hagelt es neben Zuspruch auch Kritik. Einige wundern sich, dass das Konzert trotz Steuer-Ärger überhaupt möglich war: „Durfte der einreisen? Er hat doch in Deutschland Steuerschulden?“, fragt eine. Den Auftritt in „Game-of-Thrones“-Manier konnten einige jedenfalls kaum aushalten: „Seine Rüstung ist schon hart unangenehm“, findet einer. Die nächste: „Er wird immer peinlicher mit der Zeit!“

++ Bittere Pille vor Weihnachtsmarkt Bochum – Besucher schauen in die Röhre ++

Wendler-in Oberhausen: „Katastrophal“

Auch die Performance hinterließ ungläubige Gesichter: „Der musste seine Lieder vom Monitor ablesen um überhaupt singen zu können“, will einer gesehen haben und bezeichnet den Auftritt als „teilweise Vollplayback“ und es geht noch weiter: „Technik katastrophal: Videos wurden teilweise viel zu spät und nicht passend zum Song eingespielt.“ Zudem seien die Vorgruppen mies gewesen. Das Fazit: „Billig aufgezogen und runtergespielt.“ Rumms.

Mehr Themen:

Wendler-Fans wollen von alledem nichts wissen. „Es war wirklich BOMBASTISCH!“, schreit einer förmlich sein Glück heraus. Mit einer Einschränkung: „Außer die erste und zweite ‚Vorband‘ hätte man sich sparen können.“ So sieht es auch ein anderer Wendler-Fan: „Es war Mega. Nur die Vorgruppen das nächste Mal bitte weglassen. Geht gar nicht!“ Immerhin da sind sich offenbar alle nach dem Wendler-Konzert in Oberhausen einig…