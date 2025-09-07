Wendler-Fans schimpfen nach Konzert in Oberhausen: „Schon frech“

In protziger Rüstung steht er da und sonnt sich im Jubel seiner Fans. Was viele nach wilden Verschwörungstheorien in der Corona-Zeit und Steuer-Ärger mit dem Finanzamt nicht für möglich gehalten hatten, ist am Samstagabend (6. September) wahr geworden: Michael Wendler gab sein Comeback in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen.

Unter tosendem Applaus seiner Anhänger feierte der Schlager-Sänger das als „spektakuläre Rückkehr des Königs“. Was seine Gegner von ihm halten? Ihm egal. Dass er angesichts der Corona-Beschränkungen seinerzeit von „KZ Deutschland“ geschrieben hatte? Seinen Fans egal. Sie feierten ihren Schlager-Helden, als wäre er nie weg gewesen. Nach dem Wendler-Konzert in Oberhausen sind sich viele einig, doch es gibt auch kritische Stimmen.

Wendler-Fans in Oberhausen in Ekstase

Die Hingabe, mit der seine Fans den Wendler nach dem Auftritt in der Rudolf Weber-Arena hochleben lassen, sie ist außergewöhnlich: „Was ein episches Intro! Was eine krasse Show! Tänzer/innen, die geilen Support Bands. Die geile krasse Stimmung in der Halle. Das war das beste Konzert, das ich je gesehen habe“, jubelt ein Fan unter dem Facebook-Beitrag von Michael Wendler nach dem Konzert in Oberhausen und weiter: „Danke Micha, schön, dass du wieder zurück bist und für uns da bist.“

„Das war ein perfektes Comeback. Wahnsinns Stimmung“, pflichtet der nächste bei. Doch in der Kommentarspalte tummeln sich auch Menschen, die mit dem umstrittenen Schlager-Sänger nicht viel anfangen können. So tituliert ihn einer als „minderbemittelten Steuerflüchtling.“ Nicht nur seine Gegner finden deutliche Worte.

Wendler-Fan nach Konzert in Oberhausen enttäuscht: „So frech“

So lobt ein Fan zwar die Performance von Michael Wendler in Oberhausen, kritisiert aber die Preis-Entwicklung der Tickets. „Von 75 Euro jetzt auf 90 Euro zu gehen direkt, finde ich schon frech. Da werde ich es mir überlegen, nächstes Jahr hinzugehen.“

Ein Kritikpunkt, mit dem andere Wendler-Fans angesichts der allgemeinen Preiserhöhungen in Deutschland nicht viel anfangen können. „Wenn es an 15 Euro scheitert, dann lass es. Immer die Motzerei! Ich habe für mein letztes Konzert 419 Euro ausgegeben und nicht gejammert! Es zwingt einen niemand dazu!“ Auch wenn sie sein Comeback gefeiert haben, sind sich die Wendler-Fans in dem Punkt wohl uneinig.