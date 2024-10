Centro Oberhausen macht sich über McDonald’s lustig – direkt vor deren Filiale

Die Kunden des goldenen M können sich seit vielen Jahren auf eines verlassen: das „Einmal Eins-System“. Was das ist? Manche Produkte kosteten (zumindest vor 2020) rund einen Euro. Doch die Zeiten des Ein-Euro-Hamburgers sind längst vorbei. Vielmehr scheint diese Vorstellung fast undenkbar.

Doch es gibt noch Menschen, die sich an diese Zeit erinnern, schließlich ist ein Besuch bei McDonald’s nicht nur mit Genuss, sondern auch mit Nostalgie verbunden. Doch jetzt ist Schluss mit den positiven Gedanken – das Centro in Oberhausen hat sich über die Fast-Food-Kette lustig gemacht, und zwar direkt in einer Filiale.

Centro Oberhausen: Einkaufsgigant spottet über McDonald’s

Rote Locken, ein fröhliches Clownsgesicht, ein rot-weiß gestreiftes Oberteil und ein dazu passender gelber Overall. Die Rede ist nicht von Pennywise aus Stephen Kings Klassiker „It“, sondern von Ronald McDonald. Schließlich war der lustige Clown das Maskottchen der Fast-Food-Kette. Doch nicht nur er, auch die Preise gehören längst der Vergangenheit an.

Auch in Deutschland ist die Diskussion unter dem Stichwort „McFlation“ längst angekommen. Dabei rücken auch die Preise immer wieder in den Blickpunkt. Klar, dass auch das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen auf den Zug aufgesprungen ist und seinen Senf zur Debatte dazugegeben hat.

„Wir wollen diese Zeit zurück“: Fan-Nostalgie wegen Instagram-Erinnerung

So wurde auf dem offiziellen Instagram-Account des Einkaufsgiganten ein Video hochgeladen, auf dem eine Frau nachdenklich auf einen Hamburger starrt. Doch damit nicht genug: Nachdem sie herzhaft hineingebissen hat, ist im Off eine tiefe, alte Stimme zu hören, die nostalgisch spricht: „Ich weiß noch damals, als ein Cheeseburger nur einen Euro gekostet hat, ja“. Dazu nickt die Frau im Video und schaut traurig in eine Richtung. Der Clou dabei? Die Dame sitzt direkt in einer McDonald’s-Filiale.

Von echter Trauer ist freilich nichts zu spüren, eher von Spott und Nostalgie. „Das waren noch geile Zeiten“, kann auch ein Web-Nutzer nur zustimmen. Und auch ein anderer User betont: „Wir wollen diese Zeit zurück!“

Klar, dass die Preise der Vergangenheit toll klingen, doch zum Glück gibt es noch die Gutscheine bei McDonald’s. Da kann man immerhin ein bisschen sparen.