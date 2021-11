Lost Places in NRW: Nach Brand im „Horror-Hotel“ in Oberhausen – jetzt droht dieses Szenario

Oberhausen. Lost Places haben für Abenteurer und Hobby-Fotografen eine magische Anziehungskraft. Doch so mancher verlassene Ort in NRW birgt auch Gefahren.

Das zeigt das Beispiel des „Horror-Hotels“ in Oberhausen. Ein neuerlicher Brand in dem alten Hotel an der Kapellenstraße beschäftigte die Feuerwehr an diesem Wochenende über mehrere Tage.

Lost Places in Oberhausen: Ein Brand im „Horror-Hotel“ hielt die Feuerwehr tagelang auf Trab. Foto: Feuerwehr Oberhausen

Im Zusammenhang mit dem Brand ist ein neues Detail über den Lost Place in Oberhausen ans Licht gekommen. Das berichtet die „WAZ“. Und auch die Stadt hat sich nun geäußert.

Für Lost-Places-Fans ein beliebtes Foto-Motiv: Das „Horror-Hotel“ in Oberhausen. (Archivbild) Foto: Julia Scholz / DER WESTEN

Lost Places in NRW: Feuerwehr nach Brand im Dauereinsatz

Für die Feuerwehr wird das „Horror-Hotel“ in Oberhausen immer mehr zum Ärgernis. Am Freitag brannte der Schandfleck in Osterfeld bereits zum vierten Mal - und das seit August!

Nach drei Stunden hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Dabei hatte die Feuerwehr allerdings ein großes Problem. Mehr dazu hier >>>

Weitere Lost Places in NRW:

Zeche Westerholt, Gelsenkirchen

Kokerei Hansa, Dortmund

Schlackebahn, Bochum

Stadtbad Krefeld

Alter Solinger Bahnhof

Villa Amalia, Wuppertal

Villa Oppenheim, Köln

Geisterstadt Immerath, Erkelenz

Immer wieder loderten Feuer in dem leerstehenden Gebäude auf. Erst am Sonntag konnte die Feuerwehr deshalb die letzten Kräfte abziehen.

Es ist strengstens untersagt, das „Horror-Hotel“ zu betreten. (Archivfoto) Foto: Julia Scholz / DER WESTEN

Lost Places in NRW: Jetzt kommt dieses Detail ans Licht

Weil es im „Horror-Hotel“ immer wieder zu vergleichbaren Problemen kommt, beschäftigt sich mittlerweile auch die Politik in Oberhausen mit dem Lost Place.

Schließlich binden solche Vorfälle die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die dann in anderen Notfällen möglicherweise knappere Ressourcen haben.

Immerhin ist mittlerweile herausgekommen, wer der Eigentümer des ehemaligen Hotels ist. Dabei handelt es sich nach Angaben der „WAZ“ um einen in Irland lebenden Mann. Wie sein aktueller Plan mit der Immobilie ist, liest du hier >>>

Das sagt die Stadt Oberhausen

Die Stadt Oberhausen bestätigte gegenüber DER WESTEN einen Kontakt zum Eigentümer in Irland. Der könnte bald zur weiteren Verantwortung gezogen werden.

Als erste Maßnahme nach dem erneuten Brand werde aber nun der Sicherheitsabstand zum „Horror-Hotel“ durch den bereits bestehenden Bauzaun vergrößert, so ein Stadtsprecher. Außerdem soll kurzfristig ein Sachverständiger prüfen, ob jetzt eine erhöhte Einsturzgefahr besteht.

Sollte der zu dem Ergebnis kommen, dass durch das erneute Brandgeschehen „eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung vorliegt“, droht dem „Horror-Hotel“ möglicherweise der Abriss.

Sollte dies ordnungsbehördlich angeordnet werden, bestehe eine Pflicht zum Handeln. Sollte der Eigentümer dem Abriss dann nicht nachkommen, könne die Stadt dies an seiner Stelle durchsetzen und ihm die Kosten dafür in Rechnung stellen.