Oberhausen. Das „Horror-Hotel“ in Oberhausen gehört zu den Lost Places im Ruhrgebiet – und es lebt!

Aber nicht so, dass es spukt oder sich gar fortbewegt. Um was geht es eigentlich? Es geht um die Zukunft des Lost Places an der Kapellenstraße in Oberhausen-Osterfeld. Seit einiger Zeit steht das Gebäude einfach nur herum, verkommt immer weiter, ist inzwischen ziemlich marode.

Lost Places: Jetzt kommt Bewegung ins „Horror-Hotel“ in Oberhausen – plötzlich meldet sich der Eigentümer zu Wort

Die Stadt Oberhausen hat dem Eigentümer bis zum 21. November eine Frist gesetzt, sich zur Zukunft der Ruine zu äußern. Jetzt hat er sich zum Lost Places gemeldet – und zwar aus Irland, und das auch noch erst am 22. November, also einen Tag nach der Frist.

Das „Horror-Hotel“ in Oberhausen-Osterfeld. (Archivfoto) Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Das hat die Stadt gegenüber der „WAZ“ bestätigt. Der in Irland lebende Eigentümer bittet um noch mehr Zeit von der Stadt, um sich inhaltlich zur Zukunft des seit Jahren leerstehenden Gebäudes zu äußern. Die Zeit rennt, denn: In diesem Jahr hat immer wieder im „Horror-Hotel“ gebrannt. Die Feuerwehr ist zuletzt am 5. November dort im Einsatz gewesen, haben häufig noch Brandnester im Nachgang löschen müssen. Ein Sicherheitsrisiko also für die Öffentlichkeit.

Lost Places: Stadt erwägt Abriss der Hotel-Ruine

Ein von der Stadt beauftragter Statiker hat festgestellt, dass ein Abriss des Hauses am besten sei. Der ortsansässige Sportverein TB Osterfeld 1911 e.V. fordert ebenfalls einen Abriss, will anstelle der Ruine ein Mehrgenerationenpark haben.

Denn sowohl der Verein als auch ein Kindergarten sind direkte Nachbarn des „Lost Places“, ein Abriss würde ihnen also Platz für neue Verwendungsmöglichkeiten bieten. Schon bald sollen laut „WAZ“ Treffen zwischen Turnerbund und Stadtspitze stattfinden, Oberbürgermeister Daniel Schranz ist bereits eingeladen worden.

Dann könnte dem „Lost Place“ endgültig der Garaus gemacht werden... (mg)