Joachim Llambi wird bei der „Let’s Dance“-Tour in Oberhausen deutlich – es geht um die A3

Die Rudolf Weber Arena stand am Freitagabend (14. November) ganz im Zeichen von Foxtrott, Samba und Walzer. Die große „Let’s Dance Live Tour 2025“ machte Halt in Oberhausen und sorgte für ausverkaufte Ränge.

Nicht nur die tanzenden Promis und Profitänzer, die man normalerweise nur bei RTL im TV sieht, brachten die Fans zum Jubeln. Auch Moderator Daniel Hartwich und die „Let’s Dance“-Jury um Jorge Gonzales, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sorgten nur kurz nach dem Betreten der Bühne für tosenden Applaus. Als letzterer zu Beginn über seine Anreise nach Oberhausen auspackt, müssen auch viele A3-Pendler stöhnen.

Llambi packt über Anreise aus – es geht um die A3

In Duisburg geboren, hält Llambi noch heute seinem Heimatverein – dem MSV Duisburg – die Treue. Mit gerade mal 16 Jahren besuchte er seinen ersten Tanzkurs in einer Duisburger Tanzschule – der Rest ist (RTL-)Geschichte.

Auch wenn der „Let’s Dance„-Juror seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile nach Mallorca verlagert hat, so lässt er zu Beginn der „Live Tour 2025“ in der Oberhausener Rudolf Weber Arena durchblicken, dass er die Liveshow anscheinend für einen kleinen Heimatbesuch genutzt hat. Denn so merkt er auf die Frage von Daniel Hartwich, wie seine Anreise verlief, trocken an, dass er ja auch fast mit dem Fahrrad hätte anreisen können. „Alles besser als über die A3“, wurde der Gastjuror dann prompt deutlich.

A3-Sperrung hat bald ein Ende

Wer an diesem Abend ebenfalls aus Duisburg oder anderen Ruhrpott-Ecken nach Oberhausen anreiste, dem dürfte Joachim Llambi aus der Seele gesprochen haben. Denn die Autobahn A3 blieb über eine Woche rund um das Kreuz Kaiserberg voll gesperrt. Erst am Montag (17. November) wird sie wieder für den Verkehr freigegeben. Pendler können also bald wieder aufatmen.

Die alternativen Routen führten auch am Freitagabend über die A42, A59 und A524. „Alles quält sich über die A59“, ließ auch das „Let’s Dance“-Jurymitglied eine Spur von Frust durchblicken. Der war allerdings spätestens mit der ersten Tanzperformance vergessen.

