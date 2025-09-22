Anwohner gehen in Oberhausen Pommes essen – plötzlich steht ER vor ihnen

In Oberhausen ist nach der Kommunalwahl in NRW noch keine Entscheidung für den Posten des Oberbürgermeisters gefallen. Das heißt: Es geht in die Stichwahl. Denn keiner der sechs Kandidaten konnte sich am 14. September mit mehr als 50 Prozent der Stimmen durchsetzen – die Grenze, um die notwendige Mehrheit zu erreichen und Oberbürgermeister zu werden.

Daher folgt am 28. September die Stichwahl zwischen Daniel Schrank (CDU) und Thorsten Berg (SPD). Doch noch bevor es ernst wird, können die Oberhausener Pommes gratis essen und IHN treffen, wie die „WAZ“ verriet …

Stichwahl in Oberhausen: Hendrik Wüst kommt nach NRW

Oberhausen darf sich auf hohen Besuch freuen! Am Samstagmittag (20.9) lädt die CDU nämlich alle Bürgerinnen und Bürger zu einem offenen Austausch mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ein – mitten in der heißen Phase vor der Stichwahl zum Oberbürgermeisteramt. Mit dabei ist auch kein Geringerer als Daniel Schranz, der seit 2015 an der Spitze der Stadt steht und sich am 28. September in der Stichwahl dem SPD-Herausforderer Thorsten Berg stellt.

Und weil am Samstag nicht nur politisch was los ist, sondern auch der Weltkindertag gefeiert wird, hat sich der CDU-Kreisverband etwas Besonderes einfallen lassen. So soll ein Mitmach-Angebote für Kinder dafür sorgen, dass auch die jüngsten Oberhausenerinnen und Oberhausener auf ihre Kosten kommen.

Gratis Pommes für Besucher

Ministerpräsident Wüst ist übrigens kein Unbekannter in der Stadt. Schon im Kommunalwahlkampf sprach er Daniel Schranz in einem persönlichen Videogruß seine volle Unterstützung aus. Und stattete zuletzt dem Traditionsunternehmen Fitscher Guss einen Besuch ab, wo gemeinsam mit dem Oberbürgermeister über die Bedeutung von Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen gesprochen wurde.

Übrigens: Alle Besucher erhalten gratis Pommes.