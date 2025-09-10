  1. DerWesten.de
  4. Kommunalwahl in Oberhausen im Newsblog – bleibt Daniel Schranz OB?

Kommunalwahl in Oberhausen im Newsblog – bleibt Daniel Schranz OB?

Es wird ernst. Am Sonntag geben die Oberhausener ihre Stimmen bei der Kommunalwahl in NRW ab. Wir halten dich hier über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Kommunalwahl 2025 in NRW: Alles Wichtige auf einen Blick

Die Spannung vor der Kommunalwahl in NRW steigt. Am Sonntag (14. September) gehen die Wahlberechtigten in Oberhausen zur Urne, um über ihre lokalen Vertreter zu entscheiden.

Kann Daniel Schranz (CDU) sein Amt als Oberbürgermeister verteidigen? Oder muss er sich einem Herausforderer geschlagen geben? In diesem Newsblog halten wir dich über relevante Entwicklungen vor der Kommunalwahl in Oberhausen auf dem Laufenden. Am Sonntagabend findest du hier dann alle Ergebnisse.

Kommunalwahl in Oberhausen: Bleibt Schranz im Rathaus?

Mittwoch, 10. September

Das sind die OB-Kandidaten für Oberhausen

17 Uhr: Daniel Schranz dürfte den Wahlberechtigten in Oberhausen ein Begriff sein. Doch kennst du auch die Herausforderer des amtierenden Oberbürgermeisters der Pott-Stadt?

Das ist das Gesamtergebnis bei der Oberhausener Ratswahl bei der Kommunalwahl 2020:

  • CDU: 32,8 Prozent (-0,2)
  • SPD: 31,6 Prozent (-7,2)
  • Grüne: 14,4 Prozent (+5,9)
  • AfD: 7,6 Prozent
  • Linke: 5,1 Prozent (-2,8)
  • FDP: 3,0 Prozent (+0,2)
  • Sonstige: 5,4 Prozent (-3,4)

Thorsten Berg (SPD), Wolfgang Kempkes (AfD), Yusuf Karaçelik (Linke), Marc Hoff (FDP) und Rolf Ludwig (BSW) wollen dem 50-Jährigen das Amt streitig machen und ins Rathaus einziehen. Wofür die einzelnen Kandidaten stehen, kannst du hier nachlesen >>>