Kommunalwahl in NRW: Das sind die OB-Kandidaten in Oberhausen

Die Kommunalwahl in NRW rückt immer näher. Am 14. September gehen die Wahlberechtigten zur Urne, um ihre Kreuzchen zu machen. Wählen dürfen dabei alle, die das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben.

Wer sich für das OB-Amt in Oberhausen bewirbt und wofür die Oberhausener ihre Stimme am Tag der Kommunalwahlen in NRW sonst noch abgeben, erfährst du hier.

Kommunalwahl in Oberhausen: Was wählt man überhaupt?

Doch von vorne: Was wird überhaupt am 14. September gewählt? Nun, einige Entscheidungen fallen am Tag der Kommunalwahl zusammen. So entscheiden die Oberhausener im September 2025 wie alle fünf Jahre im Rahmen der Kommunalwahl:

Wahl des Stadtrats

Wahl des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin

Wahl der Mitglieder des „Ruhrparlaments“ (Verbandssammlung des Regionalverband Ruhr – VRR, weitere regionale Themen wie Verkehr, Umwelt)

Wahl der Bezirksvertretungen

Wahl des Integrationsausschusses

Und jetzt zum Wichtigsten, wer tritt überhaupt an? Nun, in Oberhausen tritt bei der kommenden Kommunalwahl der amtierende Oberbürgermeister und gebürtiger Oberhausener Daniel Schranz (50) von der CDU erneut an. Sein Fokus liegt dabei klar auf Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Digitalisierung.

Thorsten Berg & Yusuf Karaçelik: Ihre Schwerpunkte

Ein Herausforderer ist SPD-Kandidat Thorsten Berg (55) – er ist in Gelsenkirchen aufgewachsen und arbeitet seit über 30 Jahren als Bankkaufmann bei der Sparkasse. Berg will vor allem für soziale Gerechtigkeit, bessere Bildungschancen und eine solide Arbeitsmarktpolitik kämpfen.

DIE LINKE wird vertreten durch Yusuf Karaçelik (51), ein Sozialarbeiter mit türkischen Wurzeln. Seine Schwerpunkte liegen auf sozialer Gerechtigkeit, Umweltschutz und bezahlbarem Wohnraum – Themen, die besonders viele junge Familien und Menschen mit kleinem Budget ansprechen.

Für die AfD geht Betriebswirt Wolfgang Kempkes (60) ins Rennen. Er tritt für die rechte Partei an, um „Verantwortung für eine bürgernahe, ehrliche und zukunftsorientierte Politik in Oberhausen zu übernehmen“. Im Zentrum seines Programms stehen Haushaltssanierung, Rechtsstaatlichkeit, Bildung und Sicherheit.

Für die FDP kandidiert IT-Berater Marc Hoff. Neben der Bildungspolitik legt er seine Schwerpunkte auf Kultur und Mobilität. Hoff sagt: „Verkehr wird immer individuell bleiben – er darf nicht zulasten derer gehen, die auf das Auto angewiesen sind.“

Zuguterletzt bewirbt sich auch Diplom-Mathematiker Rolf Ludwig vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Der 48-Jährige setzt auf Bürgerbeteiligung, um lokale Anliegen zu klären. Die derzeit im Rat vertretenen Grünen und BOB, die beide zur Wahl antreten, haben keinen eigenen Oberbürgermeisterkandidaten oder -kandidatin aufgestellt.

Ob-Wahl 2020: Endergebnisse im Überblick

Und wie hat Oberhausen bei der Kommunalwahl 2020 gewählt? Das ist das Gesamtergebnis bei der Ratswahl:

CDU: 23,8

SPD: 31,6 %

Grüne: 14,4 %

AfD: 7,6 %

Linke: 5,1 %

FDP: 3,0 %

Sonstige: 5,4 %

Der neue Stadtrat, der am 14. September 2025 gewählt wird, tritt eine Amtszeit von fünf Jahren an. Auch die Amtszeit des Oberbürgermeisters beläuft sich auf fünf Jahre. Sowohl die Wahlperiode des Rates als auch die Amtszeit des Oberbürgermeisters beginnen am 1. November 2025.

















