Kirmes Oberhausen – alle Highlights des beliebten Volksfestes

Ob Nervenkitzel auf der Fronleichnam Kirmes in Sterkrade oder geselliges Beisammensein auf der Krööß Kirmes in Schmachtendorf – die Kirmes in Oberhausen hat für Jung und Alt jede Menge zu bieten. Mit spannenden Fahrgeschäften, abwechslunsgreicher Gastronomie und stimmungsvollen Events sind beide Feste ein echtes Highlight im Veranstaltungskalender der Region.

In diesem Artikel erfährst du alles über die Highlights, Attraktionen, Öffnungszeiten, Adressen, Parkmöglichkeiten und das spektakuläre Feuerwerk.

Fronleichnam Kirmes in Oberhausen-Sterkrade

Die Fronleichnam Kirmes in Oberhausen erzählt eine beeindruckende Geschichte von über 200 Jahren. Sie findet jedes Jahr um Fronleichnam statt und zählt mit mehr als 380 Schaustellern zu den größten Kirmessen in ganz NRW.

Die Kirmes beeindruckt mit einer riesigen Auswahl an Fahrgeschäften. In diesem Jahr haben 22 Großattraktionen für Nervenkitzel und Spaß gesorgt. Zu den Highlights zählten das Riesenrad ,,Bellevue“, der Free-Fall-Tower ,,Hangover“ und das beliebte Kettenkarussell ,,Wendlers Wellenflug“.

Auch einige neue Attraktionen haben es auf die Fronleichnam Kirmes geschafft: ,, Pirates Adventure “ – sowohl für groß als auch klein ein Highlight. Das Laufgeschäft entführt Bescucher mit animierten Figuren und tollem Bühnenbild in das abenteuerliche Piratenleben.

Doch auch die Gastronomieangebote auf der Kirmes in Sterkrade können sich sehen lassen. Von klassischen Biergärten und Deutscher Hausmannskost, über Strandbars bis hin zu urigen Kneipen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Öffnungszeiten und Adresse

Die Fronleichnam Kirmes in Oberhausen-Sterkrade startet traditionell an Fronleichnam und dauert mehrere Tage.

Adresse: Sterkrader Innenstadt, 46145 Oberhausen

Das beliebte Fahrgeschäft ,,Break Dance“ auf der Fronleichnamkirmes Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Krööß Kirmes in Oberhausen-Schmachtendorf

Die Krööß Kirmes in Schmachtendorf hat ihren Ursprung ebenfalls vor über 200 Jahren und ist ein charmantes Volksfest mit regionalem Bezug. Der Name ,,Krööß“ stammt von einer früher typischen Kirmes-Spezialität – einem Kompott aus Äpfeln und Pflaumen.

Jedes Jahr im September verwandelt sich der Marktplatz Schmachtendorf in eine bunte Kirmesmeile, die sich über die Schmachtendorf Straße und Dudelerstraße erstreckt. Zusätzlich zum Hauptgeschehen veranstaltet die Gemeinschaft von Schmachtendorf einige tolle Nebenveranstaltungen zur Unterhaltung. Dazu gehören beispielsweise die ,,Weinstraße“, die zur Verkostung verschiedener Weinsorten einlädt. So wird aus der Krööß Kirmes eine liebevoll gestaltete Veranstaltung im Herzen von Schmachtendorf.

Besonderheiten und Atmosphäre

Natürlich dürfen auch Fahrgeschäfte auf einer Kirmes nicht fehlen – klassische Karussells und Autoscooter runden das Fest ab. Mit einem Feuerwerk wird die Kirmes in Oberhausen gegen 21 Uhr feierlich eröffnet.

Wie lange geht die Kirmes in Oberhausen?

Die Krööß Kirmes findet an einem Septemberwoche über 3 bis 4 Tage statt.

Wer die Kirmes in Oberhausen mit dem Auto besuche möchte, kann zwischen verschiedenen Parkmöglichkeiten wählen:

Kostenpflichtige Parkplätze: Kaufland-Parkplatz an der Bahnhofstraße 57 Kostenlose Alternativen: Schulhof des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium an der Wilhelmstraße 77

Parkhaus des Hirsch-Centers

Parkhaus am Eugen-zur-Nieden-Ring

