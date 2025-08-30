Bittere Gewissheit! Eröffnung von Karls Erlebnisdorf am Centro Oberhausen verschiebt sich

„Karls Erlebnisdorf“ ist in vielen Teilen Deutschlands schon seit einigen Jahren in großer Munde. Nun soll der Freizeitpark auch am Centro Oberhausen einen Standort in NRW finden – die Planungen laufen mittlerweile auf Hochtouren.

Doch nun die bittere Nachricht: Statt der geplanten Eröffnung im März 2026 öffnet „Karls Erlebnisdorf“ seine Pforten am Centro Oberhausen nun doch erst später. Besucher aus NRW müssen sich jetzt wohl doch noch ein Weilchen länger gedulden.

Eröffnung von „Karls Erlebnisdorf“ am Centro Oberhausen verschoben

Ursprünglich war die Eröffnung für den 28. März 2026 angepeilt, wie „Karls Erlebnisdorf“ Anfang dieses Jahres bestätigt hatte. Doch wie bei vielen Großprojekten kommt es auch beim Bau des Freizeitparks, bei dem sich alles rund um die Erdbeere dreht, zu einer Verzögerung. Gegenüber „wa.de“ teilte Geschäftsführer Robert Dahl nun mit, dass sich die Eröffnung nach hinten verschieben wird. Der neue angepeilte Starttermin liegt nun im Juni 2026.

Der aktuelle Plan sieht vor, den Freizeitpark noch rechtzeitig vor den Sommerferien in NRW fertigzustellen. Dafür würden die Planungen aktuell auf Hochtouren laufen. Bauleiter Maik Schlichting betont, dass er sogar seinen Wohnsitz ins Ruhrgebiet verlegt habe und sich so voll und ganz auf den Bau von „Karls Erlebnisdorf“ konzentrieren könne. Der nächste Schritt steht schon am 27. August bevor: Das ehemalige Brauhaus Zeche Jacobi, das seit einigen Jahren leer steht, soll abgerissen werden.

Freizeitpark mit Erdbeer-Thema

Mit „Karls Erlebnisdorf“ wird das Shopping-Erlebnis am Centro Oberhausen durch ein spannendes Erlebnis rund um die Erdbeere ergänzt. Schon in der Vergangenheit gab es hier mehrere Freizeitparks, die allerdings immer wieder aufgeben mussten – der Standort in NRW stellt also eine große Herausforderung für Dahl dar.

Die Erlebnisdörfer bieten verschiedenste Fahrgeschäfte und Attraktionen, bei denen sich alles um die Erdbeere dreht. In Marmeladen-, Bonbon- oder Brot-Manufakturen werden die Lebensmittel live hergestellt und auch skurrile Produkte wie der Erdbeer-Döner, mit dem „Karl“ sich einen Namen gemacht hat, können probiert werden.