Kurz nach Neueröffnungs-Drama um Karls Erlebnisdorf am Centro Oberhausen erfahren es alle

Beim renommierten „World of Parks Award“ schaffte es Karls Erdbeer-Döner auf das Siegertreppchen. Diese außergewöhnliche Kreation aus fruchtigen und fleischigen Elementen begeistert Besucher von Karls Erlebnisdorf. Inhaber Robert Dahl sorgte mit dem innovativen Snack für Aufmerksamkeit.

Doch der Erdbeer-Döner ist nicht die einzige Attraktion. Robert Dahl eröffnete außerdem ein 12-Meter-Dönerspieß-Fahrgeschäft und einen Spielplatz in Form eines Gemüsegartens in seinem Park.

Erfolg im Centro Oberhausen erwartet

Beide Neuheiten gehörten ebenfalls zur Nominierung beim „World of Parks Award“, über den Besucher bis zum 20. August abstimmen konnten, wie „Bild“ berichtet.

++ Fans von Michael Wendler in Oberhausen entsetzt – „Katastrophal“ ++

Der Erdbeer-Döner sicherte sich letztlich den zweiten Platz und musste sich nur der „Schlumpf-Fahrt“ im Plopsaland geschlagen geben, wie „Bild“ berichtet. Immerhin überholte er die neue Riesenschaukel „Großer Adlers freier Flug“ im Fort Fun Abenteuerland. Auch im Centro Oberhausen soll der Erdbeer-Döner künftig angeboten werden (mehr dazu hier >>>).

++ Hund „Robert“ lebt seit fast 7 Jahren im Tierheim Essen – jetzt ist es passiert ++

Verzögerung bei Centro-Oberhausen-Eröffnung

Die geplante Eröffnung des Karls Erlebnisdorfs im Centro Oberhausen hat sich allerdings verschoben. Eigentlich war der Start für März 2026 geplant, doch ein neuer Termin wurde noch nicht bekannt gegeben (mehr dazu hier >>>). Besucher müssen sich daher gedulden, um den Erdbeer-Döner in Oberhausen genießen zu können.

Karls Erlebnisdörfer erfreuen sich landesweit großer Beliebtheit. Mittlerweile gibt es zwölf Standorte von der Ostsee bis nach Sachsen, die gemeinsam 200 Millionen Euro Umsatz pro Jahr erwirtschaften. Bald soll das Erlebnisdorf-Netzwerk um neue Standorte im Ruhrgebiet und in Bayern erweitert werden.

Mehr Themen:

Das Centro Oberhausen bleibt dabei ein Schlüsselprojekt für die Expansion. Gerade die Verbindung der Erdbeer-Attraktionen mit einem weiteren stark frequentierten Standort sorgt für viel Vorfreude. Bis zur Eröffnung heißt es jedoch weiterhin: abwarten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.