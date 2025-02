Gasometer Oberhausen: Plötzlich geht die Nachricht um – Besucher können es nicht fassen

Die Ausstellung „Planet Ozean“ im Gasometer Oberhausen bricht einen Rekord nach dem nächsten. Allein in der ersten Woche hat die Meeres-Ausstellung 20.000 Menschen in das Industriedenkmal in Oberhausens Neuer Mitte gelockt.

Nach sechseinhalb Monaten waren es bereits 650.000 Besucherinnen und Besucher. Nun hat „Planet Ozean“ die nächste Schallmauer durchbrochen.

Gasometer Oberhausen ehrt Jubiläums-Gast

So konnte die aktuelle Ausstellung im Gasometer Oberhausen nach weniger als elf Monaten bereits eine Million Menschen mit auf eine bildgewaltige Reise durch die Unterwasserwelten nehmen. „Damit zählt ‚Planet Ozean‘ schon jetzt zu den erfolgreichsten Ausstellungen Deutschlands“, verkünden die Verantwortlichen stolz.

Und das Beste: Die Ausstellung wurde Ende des vergangenen Jahres um fast ein ganzes Jahr verlängert. Wer noch nicht in den Genuss gekommen ist, kann sich „Planet Ozean“ noch bis zum 30. November 2025 in Europas höchster Ausstellungshalle anschauen.

Rund einen Monat vor dem Jahrestag der Ausstellung wird am 13. Februar der eine millionste Besucher in einer feierlichen Zeremonie geehrt – im Beisein von Jeanette Schmitz, Kuratorin und Geschäftsführerin der Gasometer Oberhausen GmbH sowie Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz und Ina Scharrenbach (NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung).

Besonderes Erlebnis im Centro Oberhausen

Für die Reise in die Meereswelten sollten sich Besuchende rund zwei Stunden Zeit nehmen. Manche Installationen wie etwa die immersive Inszenierung „Die Welle“ zieht Betrachtende allerdings auch länger in ihren Bann. Für den dramaturgischen Höhepunkt haben die Macher die Höhe des Gasometers ausgenutzt und eine 40 Meter hohe Leinwand eingesetzt.

