Gasometer Oberhausen macht es offiziell – es geht um den Eintritt

Die erfolgreichste Gasometer-Ausstellung aller Zeiten geht auf die Zielgerade. Noch bis zum 30. November haben Interessierte die Gelegenheit, sich „Planet Ozean“ in Oberhausen anzuschauen.

An einem der Tage wartet auf die Besucher des Gasometer Oberhausen ein ganz besonderes Angebot. Wer zu Beginn der Vorweihnachtszeit etwas Gutes tun möchte, sollte sich den 24. November rot im Kalender markieren.

Gasometer Oberhausen lockt zu Spenden-Highlight

Denn an diesem Tag unterstützt der Gasometer Oberhausen erneut die Aktion „Weihnachtswunder“ von WDR2. So sollen alle Einnahmen des Tages ohne jegliche Abzüge an die Aktion des Radiosenders gehen, der dabei Spenden für wohltätige Zwecke einsammelt.

Der Gasometer Oberhausen spendet dabei nicht nur die Einnahmen zur regulären Öffnungszeit (10 bis 18 Uhr). „Zusätzlich bieten wir im Anschluss an die üblichen Öffnungszeiten ganz besondere Führungen durch die aktuelle Ausstellung ‚Planet Ozean‘ an, kündigen die Veranstalter an. Unter dem Motto „Licht aus – Spot an!“ werden kleine Gruppen mit Taschenlampen durch den dunklen Gasometer geführt.

„Im Schein der Lichtkegel präsentiert sich unsere aktuelle Ausstellung im wahrsten Sinne des Wortes in einem völlig neuen Licht“, machen die Verantwortlichen Lust auf die Touren, die jeweils um 18, 19 und 20 Uhr beginnen. Tickets für die besonderen Touren gibt es zum Preis von 11 Euro hier >>>

Das „WDR2 Weihnachtswunder“ ist in diesem Jahr auch wieder auf einem Weihnachtsmarkt zu Gast. Dieses Mal geht es wieder ins Ruhrgebiet (mehr dazu hier >>>).

Im Gasometer Oberhausen beginnt nach dem Ende von „Planet Ozean“ der Aufbau der neuen Ausstellung. Was dich ab dem 20. März 2026 in dem alten Industriedenkmal erwartet, erfährst du hier >>>