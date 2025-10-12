Kurz vor Ende von „Planet Ozean“ – Gasometer Oberhausen teilt Änderung mit

Mit einer Höhe von 117,5 Metern und einem Durchmesser von 67,6 Metern ist der Gasometer in Oberhausen eines der bekanntesten Wahrzeichen in NRW. Doch nicht nur seine Größe sorgt regelmäßig für begeisterte Fans, sondern auch die zahlreichen verschiedenen Ausstellungen.

Jetzt teilt der Gasometer Oberhausen eine Nachricht mit – die vor allem die zahlreichen Feriengäste betroffen wird.

Centro Oberhausen: „Planet Ozean“-Ausstellung endet am 30. November

Eigentlich weiß jeder Fan des Gasometers in Oberhausen, dass der Ort von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dabei zahlen Erwachsene pro Karte 14 Euro. Schüler, Student, Rentner & Co. können sich ein ermäßigtes Ticket für 11 Euro kaufen. Schüler und Lehrer zahlen im Klassenverband vier Euro.

++ Das könnte dich auch interessieren: Gasometer macht es offiziell – erste Details zur neuen Ausstellung enthüllt ++

Logisch, die Preise sind nicht gerade der Burner, aber man darf nicht vergessen, dass man direkt mehrere Stunden im Gasometer Oberhausen verbringen kann und in die Tiefen der Welten abtauchen darf. Und noch bis zum 30. November dürfen sich die Fans über „Planet Ozean“ freuen – also jede Menge Meerestiere, Tierchen und allerlei Wissen.

Somit ist klar: Vom 13. bis zum 25. Oktober wäre der Gasometer der perfekte Ausflugsort – gerade bei dem derzeitigen schlechten Wetter. Und es kommt noch besser: In den Herbstferien hat der Gasometer nämlich täglich geöffnet, auch an den beiden Montagen, dem 13. und 20. Oktober. Die Mitarbeiter betonen noch einmal auf ihrer offiziellen Facebook-Seite: „Also an jedem Tag!“

Mehr News aus Oberhausen:

Übrigens: Nun ist auch schon bekannt, welche neue Ausstellung auf die Besucher des Gasometers in Oberhausen wartet – HIER findest du alle wichtigen Infos im Überblick.