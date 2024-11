Gasometer Oberhausen mit wichtiger Botschaft – es geht um die Eintrittsgelder

Wichtige Mitteilung vom Gasometer Oberhausen!

Schon seit März können Besucher im Gasometer Oberhausen die Ausstellung „Planet Ozean“ bewundern – ein interaktives Erlebnis rund um die Tier- und Pflanzenwelt in den Meeren unseres Planeten. Doch jetzt gibt es eine wichtige Info zu den Eintrittsgeldern, die man als Besucher zahlen muss.

Gasometer Oberhausen: Wichtige Nachricht

Mit seiner aktuellen Ausstellung „Planet Ozean“ ist dem Gasometer Oberhausen ein richtiger Glücksgriff gelungen. Dass sich das Event zum Publikumsmagnet entwickeln würde, zeigte sich schon ganz zu Beginn. Nach nur einer Woche hatte die Ausstellung bereits rund 20.000 Besucher angelockt (>> hier mehr lesen).

Gleich mehrere Highlights warten dabei auf die Besucher: Ein winkender Buckelwal am Eingang, die gigantische Videoinstallation „Die Welle“ oder das Audioerlebnis „Klang der Tiefe“. Von Dienstags bis Sonntags (jeweils zwischen 10 und 18 Uhr) kann man die Ausstellung bestaunen.

Die Tickets kosten für Erwachsene 14 Euro, mit Ermäßigung 11 Euro. Kinder bis 5 Jahre dürfen gratis in die Ausstellung. Doch in den kommenden Wochen wird es einen Tag geben, an dem die Eintrittsgelder einem ganz besonderen Zweck dienen sollen.

Eintrittsgelder werden gespendet

Stichtag ist der 9. Dezember 2024. An diesem Tag wandern nämlich alle Einnahmen, die im Gasometer Oberhausen zwischen 10 und 18 Uhr eingesammelt werden, direkt an die große Spendenaktion „WDR 2 Weihnachtswunder“. Die Organisatoren wollen Projekte unterstützen, die den Hunger auf der Welt bekämpfen wollen.

Die Ausstellung „Planet Ozean“ im Gasometer Oberhausen läuft noch bis zum 30. Dezember 2024.