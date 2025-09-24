Gasometer macht es offiziell – erste Details zur neuen Ausstellung enthüllt

Der Gasometer Oberhausen hat das Thema seiner neuen Ausstellung verraten. Ab 2026 dreht sich alles rund um den Wald.

Bereits 2011 begeisterte der Regenwald-Baum von Wolfgang Volz die Besucher der Schau „Magische Orte“. Nun kehren nach fast 15 Jahren Bäume in die monumentale Ausstellungshalle in Oberhausen zurück – zur Ausstellung „Mythos Wald“.

Beeindruckende Natur-Schauen im Gasometer Oberhausen

„Planet Ozean“, die aktuelle Schau, läuft noch bis Ende November. Die Besucher können dort faszinierende und zugleich erschreckend fragile Unterwasser-Welten entdecken. Auch frühere Erfolge wie „Das zerbrechliche Paradies“ und „Der Berg ruft“ thematisierten die Schönheit und Verletzlichkeit der Natur.

Doch wie geht es im neuen Jahr weiter? Gasometer-Chefin Jeanette Schmitz präsentierte die neue Ausstellung bei einer großen Pressekonferenz. Und nun sind auch weitere Details zum „Mythos Wald“ bekannt.

„Mythos Wald“ im Gasometer Oberhausen

Ab dem 20. März 2026 zeigt das Gasometer Oberhausen die Ausstellung „Mythos Wald“. Besucher können dabei die Vielfalt weltweiter Wälder entdecken. Die Schau beleuchtet deren Tier- und Pflanzenwelt sowie die Bedrohung durch Brandrodung und Landwirtschaft. Indigene Lebensräume erhalten dabei eine besondere Aufmerksamkeit.

Höhepunkte der Ausstellung sind die Klang- und Lichtinstallation „Global Sunrise“ und die Kunstinszenierung „Der Baum“. „Auch mit unserer neuen Ausstellung wollen wir ein Bewusstsein für den Zustand unseres Heimatplaneten schaffen“, sagt Schmitz. Die Schau wird von renommierten Partnern wie Esri, dem LWL-Museum und weiteren Institutionen unterstützt. Die Ausstellung ist bis zum 30. Dezember 2026 angesetzt.

Rekordzahlen für den Gasometer Oberhausen

„Planet Ozean“ knackte kürzlich einen Besucherrekord: In nur elf Monaten besuchten über eine Million Gäste die beeindruckende Schau. Der Gasometer Oberhausen bleibt damit eine der beliebtesten Kultureinrichtungen in NRW.

Die kommende Ausstellung fügt sich in die Tradition des Gasometer Oberhausen ein. Sie zeigt einmal mehr die Erhabenheit und Verletzlichkeit der Natur. Besucher dürfen sich erneut auf eindrucksvolle Inszenierungen freuen, die den faszinierenden Innenraum von Europas höchster Ausstellungshalle perfekt nutzen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.