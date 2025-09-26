Neue Gasometer-Ausstellung „Mythos Wald“ – Besucher haben sofort klare Meinung

Auf „Planet Ozean“ folgt „Mythos Wald“. Noch bis zum 30. November läuft mit „Planet Ozean“ die erfolgreichste Ausstellung aller Zeiten im Gasometer Oberhausen. Bis September 2025 sind sage und schreibe 1,35 Millionen Besuchende die faszinierende Meereswelt in dem alten Industriedenkmal eingetaucht.

Am Mittwoch (24. September) hat der Gasometer Oberhausen die neue Ausstellung vorgestellt, die ab dem 20. März 2026 in die Fußstapfen der Rekord-Ausstellung treten wird. Besucher machen keinen Hehl daraus, was sie von den ersten Bildern halten.

Das ist das Highlight bei „Mythos Wald“

Er ist für viele ein Ort der Beständigkeit. In ihm sprießt das Leben und kann Jahrhunderte überdauern. Dennoch sind die Ökosysteme durch Klimawandel und menschliche Abholzung bedroht. Ab März 2026 widmet sich eine Ausstellung im Gasometer Oberhausen dem Wald. Von den Urwäldern in Brasilien und Kongo bis zur heimischen Pflanzenwelt in Europa – es warten faszinierende Eindrücke in der Gasometer-Ausstellung, die bis zum 30. Dezember 2026 laufen soll.

„Auch mit unserer neuen Ausstellung wollen wir ein Bewusstsein für den Zustand unseres Heimatplaneten schaffen, komplexe Themen greifbar machen und zur gesellschaftlichen Debatte anregen“, sagt Jeanette Schmitz, Kuratorin von „Mythos Wald“ und Geschäftsführerin der Gasometer Oberhausen GmbH. Ein besonderes Highlight dürfte dabei die 40 Meter hohe leuchtende Kunstinstallation „Der Baum“ werden.

„Super Thema“

Über die neue Ausstellung gibt es im Netz keine zwei Meinungen. Auf der Facebook-Seite des Gasometers ist der Jubel nach der Verkündung groß. Hier einige Kommentare:

„Super Thema! Tickets sind bereits gekauft!“

„Immer wieder ein Erlebnis.“

„Der kleine Teaser gestern war bereits super spannend. Da dürfen wir uns auf eine richtig tolle Schau freuen“

„Wird auch eine Ausstellung sein, die wir besuchen werden. Freuen uns schon darauf“

„Wie toll! Wir kommen!“

Du hast „Planet Ozean“ noch nicht gesehen? Dann aber schnell. Die Ausstellung läuft noch bis zum 30. November 2025. Danach beginnt der Umbau für „Mythos Wald“.