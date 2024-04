Gasometer Oberhausen: Großer Andrang wegen neuer Ausstellung – doch die Sache hat einen Haken

Die neue Ausstellung im Gasometer Oberhausen geht komplett durch die Decke. Seit dem 15. März können Besucher sich die beeindruckenden Bilder der unendlichen Weite der Meere bei „Planet Ocean“ anschauen. In den ersten drei Wochen haben bereits 100.000 Menschen die Gelegenheit genutzt.

In den Osterferien war der Andrang besonders groß. Besucher standen sich an den Kassen die Beine in den Bauch, um die begehrten Tickets zu bekommen. Mittlerweile hat der Gasometer Oberhausen eine neue Regel aufgestellt – doch selbst die löst das Problem offenbar nicht.

Gasometer Oberhausen: Frust bei Besuchern

Wegen des großen Andrangs hat der Gasometer Oberhausen entschieden, Besucher mit Online-Tickets zu bevorzugen. „Erst werden die Besucher mit Online-Tickets eingelassen, erst dann erfolgt ein Verkauf weiterer Tagestickets“, heißt es auf der Webseite. Ziel der Maßnahme sei es, die Wartezeiten zu reduzieren. „Es kann aber dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Erreichen der Kapazitätsgrenze von 2.000 Besuchern der Gasometer kurzzeitig schließt“, erklären die Verantwortlichen.

Am Donnerstag (4. April) passierte es dann. Der Andrang war so groß, dass der Gasometer Oberhausen am Mittag schließlich die Reißleine ziehen musste (mehr dazu hier >>>). Schon am Vormittag seien die Wartezeiten unzumutbar gewesen, berichtet eine Besucherin: „Wir waren heute um 10:45 Uhr da und sind wieder gefahren. Das macht so keinen Sinn.“ Nach zwei Stunden Anfahrt sei die Besucherin einfach wieder umgekehrt.

Gasometer Oberhausen reagiert auf Besucher-Forderung

Während der ein oder andere von einer „Katastrophe“ spricht, können sich viele den Andrang leicht erklären. „Neue Ausstellung, Ferien und schlechtes Wetter… ist doch klar, dass es voll ist. Einfach warten und in ein paar Wochen hingehen“, so der Tipp. Für solche Zeiten der Maximalauslastung haben Besucher jedoch auch eine Forderung: Der Ticketverkauf solle angepasst werden.

Bislang sind die Tickets nämlich nicht an ein Datum gebunden. Wer sich eine Eintrittskarte besorgt, kann es daher während der gesamten Ausstellungszeit einlösen. An besonders frequentierten Tagen, wie etwa in den Ferien, führt das hier und da zu Problemen. „Wir diskutieren gerade die Möglichkeiten und Problemstellungen, die eine Ticketvergabe mit Zeitfenstern mit sich bringt“, teilte der Gasometer Oberhausen jetzt bei Facebook mit. Gut möglich, dass es demnächst also zu Ferienzeiten eine Sonderreglung im Gasometer Oberhausen geben könnte.