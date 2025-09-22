Neue Ausstellung! Gasometer Oberhausen verrät es

Auch die erfolgreichste Ausstellung aller Zeiten hat irgendwann einmal ein Ende. „Planet Ozean“ hat im Gasometer Oberhausen ein Millionenpublikum erreicht.

Doch am 30. November 2025 ist endgültig Schluss. Jetzt blickt der Gasometer Oberhausen auf die zukünftige Ausstellung – und nennt dabei zwei wichtige Daten.

Neue Gasometer-Ausstellung in Oberhausen angekündigt

20.000 Menschen haben „Planet Ozean“ in der ersten Woche besucht. 650.000 Besucherinnen und Besucher waren es nach sechseinhalb Monaten. Und im Februar 2025 hat die Ausstellung im Gasometer Oberhausen die Millionen-Marke geknackt (mehr dazu hier >>>). Ende November wissen wir, wie viele Menschen die bislang erfolgreichste Gasometer-Ausstellung aller Zeiten angelockt haben wird.

Derweil richtet sich der Blick der Veranstalter bereits nach vorn. „Und was kommt als Nächstes?“, heißt es auf der Facebook-Seite des Gasometers – mit Verweis auf den Ausstellungsbeginn im März 2026. Ein weiteres Datum, das sich alle Gasometer-Fans notieren sollten, ist der 24. September. Denn da wird verkündet, um welches Thema es sich dieses Mal handeln wird. Unter dem Post wird bereits jetzt wild spekuliert.

Spekulationen um neue Gasometer-Ausstellung in Oberhausen

Lebensraum Wald, das All, ein historischer Blick ins Mittelalter oder ein Blick auf die Spezies Mensch. Die Fan-Gemeinde kann sich zahlreiche Themen im Gasometer Oberhausen vorstellen. „Ich fände eine Ausstellung zum Strukturwandel gut. Das, wofür der Gasometer steht, live vor Ort dokumentieren“, wünscht sich einer. Andere wünschen sich mal wieder Exponate wie bei „Feuer und Flamme“ in den 1990ern.

Um welches Thema es sich bei der Ausstellung ab März 2026 im Gasometer Oberhausen drehen wird, erfährt das Ruhrgebiet am Mittwoch (24. September).