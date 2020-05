Florian Silbereisen kommt nach Oberhausen – du glaubst nicht, was der Sänger NOCH vorhat

Das Warten wird sich lohnen! Florian Silbereisen musste seine Fans wegen der Corona-Krise in diesem Jahr zwar vertrösten und alle Termine seiner großen XXL-Schlagerfest-Tour absagen, jetzt wurden aber die neuen Tourdaten bekanntgegeben.

Und die Fans im Revier können sich schon mal den Mai 2021 ganz dick im Kalender eintragen. Dann steht Florian Silbereisen gleich in zwei Ruhrgebietsstädten auf der XXL-Bühne.

Florian Silbereisen: Oberhausen und Dortmund für 2021 bestätigt

Am 7. Mai wird der Ex von Helene Fischer die Dortmunder Westfalenhalle unsicher machen. Am 22. Mai dann die König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Dabei war Dortmund erst gar nicht vorgesehen, wurde aufgrund der hohen Ticketnachfrage nun aber von Semmel Concerts als Zusatztermin bestätigt.

Florian Silbereisen geht 2021 auf Tour. Foto: imago images

Und nicht nur das! Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die für 2020 vorgesehenen Gäste aus der Schlagerszene sicher auch im kommenden Jahr mit von der Partie sein:

• Ross Antony

• Oli P.

• Giovanni Zarrella

• Matthias Reim

• Marianne Rosenberg

• Thomas Anders

• Die Draufgänger

• Christin Stark

• Sonia Liebing

• Jürgen Drews

• DDC Breakdancer

Florian Silbereisen: Erster Vorgeschmack auf neue Musik

Noch gibt es von Florian Silbereisen dazu selbst keinen Kommentar auf seinen Social-Media-Seiten. Dafür aber schon mal einen ersten Vorgeschmack auf sein neues Album, das er in Zusammenarbeit mit Thomas Anders aufgenommen hat. Die Single „Versuch's nochmal mit mir“! ist seit dem 22. Mai auf dem Markt.

Damit ist Anders schon der zweite „Modern Talking“-Star, mit dem Florian Silbereisen in diesem Jahr mehr zu tun hat. Erst im April saß er an der Seite von Dieter Bohlen bei DSDS auf dem Jurystuhl.

Die ganzen Tourdaten von Florian Silbereisen für 2021: