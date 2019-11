DSDS-Sieger Davin aus Oberhausen: Du GLAUBST nicht, womit er jetzt sein Geld verdient!

Oberhausen. Neuer Job für DSDS-Schnuckelchen Davin Herbrüggen!

Was machen eigentlich DSDS-Sieger, nachdem sie bei Dieter Bohlens Castinshow „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) den Titel gewonnen haben? Die Antwort: Der erste Sieger überhaupt, Alexander Klaws, startete als Musical-Star durch. Der neueste scheint nicht so ganz auf der Erfolgswelle zu schwimmen, denn Davin Herbrüggen hat einen Werbe-Deal an Land gezogen.

Oberhausen: DSDS-Sieger Davin Herbrüggen hat diesen neuen Job

Davin Herbrüggen (20) aus Oberhausen Foto: MG RTL D/Stefan Gregorowius

„Die Bergische Krankenkasse“ hat den 21-Jährigen DSDS-Star aus Oberhausen als Werbegesicht unter Vertrag genommen. Auf der Homepage prangt nun sein Gesicht mit dem fetten Slogan „Strahlende Zähne wie ein Superstar*? Geht auf's Haus!“

In einer Slideshow werden drei Bilder von Davin Herbrüggen eingeblendet. Neben ihm soll sein Chatverlauf bei Whatsapp mit der Krankenkasse dargestellt sein. Dort steht:

„Herzlich Willkommen bei der Bergischen, Davin!“

„Danke! Ihr seid echt stark!“, antwortet der gelernte Altenpfleger mit einem Kuss-Smiley

„Schön, dass Du auf die Bergische vertraust!“

„Na klar! Ihr seid nett, unkompliziert und leistungsstark - habt super Extras, wie z.B. Zuschüsse zur Brille und Zahnreinigung. Das ist mir wichtig!“

Stolz scheint er auf seinen neuen Job zus ein, denn auf seinem Instagram-Account teilt der DSDS-Liebling die Werbung übrigens auch selber:

Am 27. April hat Davin Herbrüggen bei DSDS gewonnen. Der Altenpfleger setzte sich gegen eine Studentin aus Bochum, Alicia-Awa Beissert (21), eine Schülerin aus Gronau, Joana Kesenci (17) und Nick Ferretti (29), ein Musiker aus Palma de Mallorca, durch. >>>hier mehr dazu lesen

Noch am selben Tag wurde sein Sieger-Song „The River“ veröffentlicht. Doch der konnte sich nur auf Platz 34 der deutschen Single-Charts platzieren. Bei Social Media sieht es aber noch so aus, als würde er fleißig an seiner Musikkarriere schrauben. Dort verkündet er seinen aktuellen Song „O WIE DU“.

Oberhausener Davin Herbrüggen präsentiert seinen neuen Song

Falls das aber alles nicht klappen sollte mit der Musik, kann er immer wieder in seinen alten Beruf als Altenpfleger zurück. Das verriet er der Bild-Zeitung. (js)