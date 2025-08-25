Züge zwischen Oberhausen und Emmerich fahren wieder – doch die Freude währt nicht lange

Nach monatelanger Sperrung ist die Bahnstrecke zwischen Emmerich und Oberhausen wieder geöffnet. Seit Montagmorgen (25. August) verkehren dort die ersten Züge.

Die Deutsche Bahn bestätigte: „Die Sperrung ist seit Mitternacht aufgehoben, und der Verkehr läuft wieder.“ Der Betrieb erfolgt vorerst nur eingleisig. Und die nächste Sperrung zwischen Emmerich und Oberhausen ist bereits in Sicht.

Bahn-Strecke in Oberhausen freigegeben

Seit Juni wurden Gleise erneuert, Brücken repariert und neue Weichen installiert. Ein Schwerpunkt war die Wesel-Datteln-Kanal-Brücke, die um 1,5 Meter angehoben wurde. Auch der Fernverkehr war betroffen. ICE-Züge nach Oberhausen und weiter in die Niederlande mussten umgeleitet werden, wodurch die Fahrten länger dauerten.

Neben der Verbindung nach Oberhausen spielt die Strecke eine wichtige Rolle im Güterverkehr. Sie ist Teil des Korridors von Rotterdam nach Genua, einem europäischen Prestigeprojekt. Bis Sommer 2026 entstehen dort neue Gleise und moderne Brücken. Bereits im Herbst wird die Strecke Richtung Oberhausen erneut gesperrt.

Oberhausen-Pendler brauchen starke Nerven

So folgt von Mitte Oktober bis Anfang November die nächste Vollsperrung der Strecke. Dann sollen wieder wichtige Bauarbeiten umgesetzt werden.

Der Bahnverkehr Richtung Oberhausen wird während dieser Zeit durch Busse oder andere Umleitungen ersetzt. Pendler müssen sich dann also erneut auf Verspätungen einstellen. (mit dpa)

