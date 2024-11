Centro-Weihnachtsmarkt: Glühwein-Schock! Nächste Schallmauer durchbrochen

Schon im vergangenen Jahr herrschte mächtig Aufregung um die Preise auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen. So bezeichneten Besucher den Preis-Anstieg bei manchen Produkten im Winter 2023 gegenüber DER WESTEN als „frech“ (mehr dazu hier >>>).

Und auch beim diesjährigen Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen haben die Schausteller offenbar wieder an der Preisschraube gedreht. Wie die „WAZ“ berichtet, wird der Glühwein dieses Jahr noch einmal teurer.

Centro-Weihnachtsmarkt erhöht Glühwein-Preise

Schon 2023 war der Preis für das Heißgetränk im Vergleich zum Vorjahr um 50 Cent auf vier Euro gestiegen. Ein Jahr später der nächste Teuer-Schock am Centro Oberhausen. Denn wenn am Freitag (15. November) der Weihnachtsmarkt am größten Einkaufszentrum in Deutschland eröffnet, werden die Besucher noch tiefer für ihren Glühwein in die Tasche greifen müssen.

Nach Angaben der „WAZ“ kostet eine Tasse auf dem Centro-Weihnachtsmarkt in diesem Jahr in den meisten Fällen 4,50 Euro. In der Flachau-Alm wird sogar die 5-Euro-Schallmauer für einen Becher Glühwein durchbrochen. Dafür gibt es dort aber auch besondere Angebote. Welche das sind, erfährst du hier bei der „WAZ“ >>>

Glühwein-Preise gehen durch die Decke

Ein Euro-Preisanstieg innerhalb von nur zwei Jahren. Damit bewegt sich der Centro-Weihnachtsmarkt auf dem Niveau des bisherigen Spitzenreiters in NRW, der Kölner Altstadt. Die Reaktionen auf die Glühwein-Preise könnten eindeutiger nicht sein (mehr dazu hier >>>). Zum Vergleich: Für eine Tasse auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt werden gerade einmal 3,50 Euro fällig.

Angesichts der Preis-Entwicklung dürfte der ein oder andere sich wohl gut überlegen, ob er in einen Glühwein auf dem Centro-Weihnachtsmarkt investiert oder sich das Heißgetränk lieber selbst zubereitet. Ein Rezept dazu findest du oben im Video.