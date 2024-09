Centro Oberhausen mit wichtiger Information – Besucher sind gespannt wie ein Flitzebogen

Im Centro Oberhausen finden bereits seit einiger Zeit Umbauarbeiten statt. Unter den Besuchern kursieren Gerüchte, was dort entstehen soll. Jetzt lüftet das Einkaufszentrum endlich das Geheimnis und verrät es den Kunden.

+++ Centro Oberhausen: Neueröffnung – irre, was jetzt beim Shoppen möglich ist! „Geil“ +++

„Aufgepasst“, heißt es in der Facebook-Story des Westfield Centro Oberhausen. „Ein kurze, wichtige Info“ folgt. Was das wohl sein mag?

Centro Oberhausen lüftet Geheimnis

Auf der Social Media Plattform löst das Centro ein Geheimnis, über das die Besucher schon länger rätseln. „Wie die meisten von euch sicher mitbekommen haben, finden bei uns aktuell im Mitteldom Richtung SiNN Umbaumaßnahmen statt.“ Jetzt verrät das Einkaufszentrum auch den Grund dafür. „Dort entsteht der Zara Flagshipstore!“

Auch interessant: Centro Oberhausen: Ungewohntes Angebot – „Schrott“ oder „wirklich richtig gut“?

Ein neuer Laden also. Das wird die Besucher sicher freuen, müssen sie doch in den meisten Malls oder Innenstädten immer mehr auf leere Ladenzeilen blicken. Der Umbau geht jedoch mit einer Unannehmlichkeit einher, die die Besucher in Kauf nehmen müssen.

Centro Oberhausen: Besucher müssen auf WC verzichten

Bis die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, müssen Besucher allerdings ein paar Einschränkungen in Kauf nehmen. So ist zum Beispiel die Toiletten im Obergeschoss vor Sinn aktuell nicht nutzbar. „Bald werden sie jedoch in einem völlig neuen Design und mit verbessertem Standard für euch erstrahlen“, kündigt das Einkaufszentrum an.

Bis es so weit ist, müssen die Besucher auf andere Sanitäranlagen ausweichen. Alternativen im Obergeschoss ist etwa das WC über Saturn oder auch vor der Coca-Cola Oase im Ober- und Erdgeschoss. Auch dort gibt es behindertengerechte Toiletten und ebenfalls Wickelmöglichkeiten.