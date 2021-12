Centro Oberhausen greift knallhart durch – darauf musst du dich einstellen

Oberhausen. Wie in ganz Deutschland zieht auch NRW die Zügel bei den Corona-Regeln an. Ab Samstag, 4. Dezember, greifen strengere Maßnahmen. Und davon sind die Einkaufszentren natürlich nicht ausgenommen. So wie das Westfield Centro in Oberhausen.

Dort gilt ab sofort 2G. Und das Centro Oberhausen will das streng kontrollieren!

Westfield Center greift durch – damit musst du rechnen

Wenn du also im Westfield Centro shoppen willst, musst du geimpft oder genesen sein. Außer, du möchtest in einem Geschäft des täglichen Bedarfs einkaufen, beispielsweise einem Supermarkt. Dann gilt die 2G Regel nicht. Doch wie will das Center die Einhaltung der Regeln kontrollieren?

----------------------------

Corona-Lage in Deutschland (Stand 4. Dezember):

7-Tage-Inzidenz: 442,7

Neue Covid-19-Fälle: 64.510

Corona-Todesfälle insgesamt: 102.946

Corona-Patienten auf Intensivstationen: 4.759

Anteil der vollständig Geimpften: 68,8 Prozent

Anteil der Booster-Geimpften: 14,7 Prozent

-----------------------------

Das hat das Team bei Facebook genau erklärt. Am Samstag gibt es stichprobenartige Kontrollen in den verschiedenen Geschäften. Ab Mittwoch, 8. Dezember, wird es dann noch strenger. Dann soll jeder Kunde beim Zugang zu den Stores kontrolliert werden. Die Geschäfte schauen also direkt am Eingang auf einen Nachweis.

Ähnliches Szenario wie auf dem Weihnachtsmarkt?

Aber das soll keine Dauerlösung sein. Nach Angaben des Westfield Centros wird an einer Lösung mit Bändchen gearbeitet. Also wie das Szenario, das du vom Weihnachtsmarkt bereits kennst. Mehr dazu liest du hier >>>

Centro Oberhausen: Der Weihnachtsmarkt war am Wochenende vor Inkrafttreten der 2G-Regelung sehr gut besucht. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

---------------------------------

----------------------------------

Neben der 2G-Regel gilt außerdem im gesamten Center Maskenpflicht. (abr)

