Zu jedem großen Einkaufszentrum gehört auch ein großer Parkplatz oder ein Parkdeck – so auch beim Westfield Centro in Oberhausen, das sogar nicht mal Parkgebühren verlangt. Doch wie schön wäre es wohl für Shoppingfans, direkt am Westfield Centro in Oberhausen zu wohnen?

Was nach einer verrückten Idee klingt, ist laut Studenten der Universität Stuttgart theoretisch gar nicht mal so abwegig. Einen Haken hat das Ganze dennoch.

Centro Oberhausen: Das steckt hinter Parkplatz-Plänen

Das Westfield Centro in Oberhausen wirkt wie ein großes Aushängeschild für die Stadt, so viele Platz nimmt das Shoppingcenter an der Grünen Mitte und Restaurant-Promenade ein. Dazu kommen mehrere Parkhäuser inklusive Parkdecks, die runterherum gebaut sind. Doch kann das Westfield Centro noch mehr?

In einem Wettbewerb des „Vereins Deutscher Ingenieure“ (VDI) ging es um Wohnungsknappheit in Ballungsgebieten – speziell um Lösungen für die Weiterentwicklungen von verborgenen Flächenpotentialen rund um das Westfield Centro. Bedingung für Konzepte unter dem Titel „Rooftop Living – CentrO – Nachhaltige Transformation von Parkdecks in der neuen Mitte Oberhausen“ war, das Potential der obersten Parkdecks zu nutzen. Weil diese unmittelbar im Zuge einer Mobilitätstransformation künftig weniger genutzt werden könnten, würden sie schließlich als Fläche zur Weiterentwicklung zur Verfügung stehen – und könnten zum Beispiel als Wohnraum fungieren.

Neben Kriterien wie gestalterische und konstruktive Qualität, wurden auch das Energiekonzept, die Nachhaltigkeit, die Energieeffizienz und der integrale Ansatz bewertet. Außerdem wurde der Umgang mit dem Bestand und einem Rückbaukonzept bei der Bewertung berücksichtigt.

Centro Oberhausen: Eigentümer entscheiden

Bei allen Kriterien überzeugte das Team der Universität Stuttgart, bestehend aus Youssef Alshalal, Matthias Fitzner, Niklas Oettinger, Marcel Spielvogel und Jan Widmaier am meisten. Ihr Entwurf „The Valley“ glänzte vor allem durch ein in sich geschlossenes und stimmiges Konzept, einer klaren Darstellung der Wohntypen und der möglichen Umsetzbarkeit. Die Studenten erhielten von der VDI dafür den 1. Platz und 2.000 Euro.

Vielleicht könnte der Entwurf des „The Valley“ ja auch das Immobilien- und Investmentunternehmen „Unibail-Rodamco-Westfield“, dem das Westfield Centro gehört, überzeugen. Bis dahin bleibt der Plan zur nachhaltigen Innovation in Oberhausen nur schöne Zukunftsmusik. Weitere News zum Centro Oberhausen findest du hier.