Centro Oberhausen lässt Katze aus dem Sack – Besucher irritiert!

Für Shopping-Freunde ist das Centro Oberhausen ein beliebter Anlaufpunkt. Egal ob Parfüm, Klamotten oder Elektronik: Hier wird eigentlich fast jeder fündig. Doch wohin mit der Shopping-Ausbeute? Die Tüten können immerhin ein ordentliches Gewicht erreichen – je nachdem wie viel du einkaufst.

Doch dafür hat das Centro Oberhausen eine Abhilfe: Schließfächer, in denen du deine eingekauften Sachen bequem verstauen kannst. Das gab das Shopping-Center in einem Facebook-Beitrag bekannt. Doch, Moment. Die Schließfächer gibt es doch schon länger, oder?

Centro Oberhausen: Drei verschiedene Fachgrößen

„Wir haben einen neuen Service für euch! Ab sofort findet ihr an vier Orten Schließfächer, in denen ihr eure Shoppingausbeute, Taschen und Co. verstauen könnt“, heißt es in dem Facebook-Beitrag. Die Schließfächer befinden sich am Übergang von Parkhaus 1, 2, 4 und 7 und können von Montag bis Samstag von 9 bis 21 Uhr sowie an verkaufsoffenen Sonntagen und während Veranstaltungen wie Mädchenklamotte und Piratini Markt genutzt werden.

Die Zahlung erfolgt kontaktlos per EC- oder Kreditkarte. Es gibt zudem drei verschiedene Fachgrößen: S kostet für Kunden 2 Euro, für Westfield Club Mitglieder 1 Euro. Bei M zahlen Kunden 3 Euro, Westfield Club Mitglieder 1,50 Euro. L kostet für Kunden 4 Euro und für Westfield Club Mitglieder 2 Euro.

Centro Oberhausen tauscht Schließfächer aus

Westfield Club Mitglieder sparen also immer 50 Prozent! Dafür musst du nur deine Kundenkarte in der App scannen. Alles weitere wird dir dann Schritt für Schritt direkt am Bildschirm der Schließfächer erklärt. Nach 21 Uhr wird der Inhalt zu den Fundsachen gegeben. Unter 0208-828-0 kannst du dich am nächsten Tag telefonisch erkundigen.

„Die alten Schließfächer sind weg?“, will eine Frau in den Kommentaren wissen. „ Ja, das sind die neuen Schließfächer“, bestätigt das Centro.