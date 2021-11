Centro Oberhausen kündigt Änderung an – dieses Mal ist alles anders

Oberhausen. In einer Woche ist es soweit. Dann öffnet der Weihnachtsmarkt am Westfield Centro Oberhausen.

Danach müssen sich Kunden des Einkaufszentrums umstellen. Denn das Centro Oberhausen ändert seine Öffnungszeiten. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zu den Vorjahren. Darüber berichtet die „WAZ“.

Das Centro Oberhausen ändert seine Öffnungszeiten. (Symbolbild) Foto: Gerd Wallhorn/ FUNKE Fotoservices

Centro Oberhausen ändert Öffnungszeiten – das musst du wissen

Demnach will das größte Einkaufszentrum Deutschlands sich mit den veränderten Öffnungszeiten auf das anstehende Weihnachtsgeschäft einstellen.

Dazu sollen Kunden ab Ende November zwei Stunden länger im Centro Oberhausen einkaufen können.

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

Seit Sommer 2021 heißt das Einkaufszentrum „Westfield Centro“

Los geht es am Freitag, 26. November. Das ist ohnehin kein gewöhnlicher Tag, sondern der Black Friday. Der mittlerweile auch in Deutschland etablierte weltweite Schnäppchentag soll die Kunden vor Weihnachten massenweise in die Läden locken.

Bald kannst du im Centro Oberhausen wieder länger shoppen. (Archivbild) Foto: Gerd Wallhorn/ FUNKE Fotoservices

Centro Oberhausen ändert Modus für Advents-Shopping

In den Wochen danach können sich Kunden dann beim sogenannten Advents-Shopping für die Weihnachtstage eindecken.

Doch gegenüber den Vorjahren gibt es eine Änderung bei den erweiterten Öffnungszeiten. Denn sie gilt nicht an allen Tagen. An welchen Tagen du länger Geschenke für deine Liebsten kaufen kannst, erfährst du hier bei der „WAZ“ >>>

Auch die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen steigt. Die Buden an der Promenade des Einkaufszentrums sind mittlerweile nahezu komplett aufgebaut. Was in diesem Jahr anders wird, erfährst du hier >>>