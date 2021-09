Centro Oberhausen verändert DIESES Detail – Kunden reagieren verärgert

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Oberhausen. Erneut gibt es drastische Veränderung am Centro Oberhausen! Erst ein neuer Name und jetzt auch noch DAS.

Das Centro Oberhausen wird bald anders aussehen. Foto: IMAGO / Becker&Bredel

An den Imagewechsel müssen sich die Kunden wohl erst noch gewöhnen. Doch die neueste Änderung gefällt vielen Kunden überhaupt nicht.

Centro Oberhausen: Neue Veränderung verärgert Kunden

Centro Oberhausen: Noch ist die Veränderung nicht sichtbar. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Strauch

Der neue Name „Westfield Centro“ ist den Kunden bereits ein Dorn im Auge. Seit Juli ist bekannt, dass das Unternehmen damit eine nähere Anbindung an ihre anderen Shopping-Center verfolgt. Die Umbenennung wird zur Feier des 25-jährigen Jubiläums des Centros offiziell. Mehr dazu gibt es >>>hier.

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

Doch damit nicht genug, jetzt geht es auch dem Firmenlogo an den Kragen. Das sorgt für Aufregung bei den Kunden.

Centro Oberhausen: Kunden kritisieren neues Logo – „absolut unterirdisch“

Jetzt teilt das Centro Oberhausen – entschuldige – Westfield Centro ihr neues Logo bei Facebook. Doch die Reaktionen der Kunden zum Imagewechsel fallen bestenfalls dürftig aus, denn es scheint wirklich niemandem zu gefallen.

Eine Kundin regt sich besonders darüber auf. „Die Qualität des Logos passt sich eurer Ladenstrasse an… heute nach langer Zeit mal wieder da gewesen und absolut unterirdisch“. Der Post zeigt das eher schlicht gehaltene neue Logo für Westfield Centro: Rote und schwarze Schrift vor weißem Hintergrund.

Doch viele Kunden wünschen sich das alte – „einzig wahre“ – Centro Oberhausen zurück. Sie sind sich einig: Das „musste nicht sein“. Einige machen sich sogar lustig über den neuen Namen. „Also geht man ab jetzt ins ‚WC‘ wenn man einkaufen geht, nicht wahr?“ (mbo)

