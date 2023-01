Centro Oberhausen mit großer Ankündigung – für Kunden wird es jetzt richtig stressig

Das Centro Oberhausen hat für seine Kunden Großes zu verkünden! Allerdings könnte es stressig werden, denn: Um das Angebot wahrzunehmen, musst du schnell sein!

Fleißig waren sie, die hunderttausenden Bienchen, die auf dem Dach des Centro Oberhausen leben. Im April letzten Jahres zogen dort fünf Bienenvölker ein – und liefern jetzt den ersten Bienenhonig vom Westfield Centro, wie das Einkaufszentrum in einer Pressemitteilung bekanntgab. Seit Montag (16. Januar) gibt es die süße Speise zu kaufen. Insgesamt 65 Kilogramm haben die fleißigen Bienen gesammelt.

Drei interessante Fakten über die Honig-Biene:

Die Honigbiene ist etwas ganz Besonderes: Sie kann nur im Verband existieren und überleben. Eine einzeln gehaltene Honigbiene würde nach kurzer Zeit sterben.

Zahlreiche Nutzpflanzen sind auf ihre Bestäubung angewiesen.

Ein einziges Honigbienenvolk kann pro Tag drei Millionen Obstblüten bestäuben.

Centro Oberhausen: Nur 500 Honig-Gläser können an Kunden verkauft werden

Die Honiggläser mit 130 Gramm werden an der Rezeption für 3 Euro verkauft. Die Einnahmen gehen als Spende komplett an die Oberhausener Tafel. Doch du musst schnell sein, denn: „Wer ein Glas des Westfield Centro Honigs erwerben möchte, muss schnell sein, denn die Rarität ist natürlich stark limitiert und für den einen oder anderen Sammelnden interessant. Circa 500 Gläser können verkauft werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Betreut werden die Bienenvölker von „Hektar Nektar“ – dem Kooperationspartner des Centro Oberhausen. „Wir möchten uns bei all unseren fleißigen Bienen bedanken. Und natürlich bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von ‚Hektar Nektar‘, die unsere Bienenvölker so hervorragend betreut haben. Wie gut es den Bienen auf dem Dach des Shoppingcenters gefällt, können die Kundinnen und Kunden jetzt sogar schmecken“, freut sich Kathrin Hocke, Marketing Managerin des Westfield Centro.