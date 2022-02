Centro Oberhausen macht klare Ansage – DARAUF müssen sich Kunden jetzt einstellen

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Regeländerung im Westfield Centro Oberhausen. Und das schon ab Donnerstag (10. Februar).

Wieder einmal muss das Westfield Centro Oberhausen kurzfristig auf die Maßnahmen der neuen Corona-Schutzverordnung reagieren. Was das für deinen Shopping-Besuch bedeutet, erfährst du hier.

Westfield Centro Oberhausen setzt neue Corona-Maßnahmen um – DAS solltest du wissen

Für den Einzelhandel gelten ab Donnerstag lockere Regeln. Die Wichtigste Änderung direkt mal vorweg: „Das Vorzeigen des Impf- oder Genesenen-Nachweises am Eingang jedes einzelnen Geschäftes fällt weg“, erklärt das Einkaufszentrum bei Instagram.

Centro Oberhausen: Neue Regeln treten in Kraft. Foto: Gerd Wallhorn/ FUNKE Fotoservices

Ab sofort sollen nur noch stichprobenartig kontrolliert werden. Der 2G-Nachweis darf also weiterhin nicht fehlen, doch er muss nicht bei jedem einzelnen Geschäft vorgezeigt werden.

Westfield Centro Oberhausen: DIESE Regel bleibt bestehen

Außerdem werden die Bändchen abgeschafft. Um nicht jedes Mal seinen Impfnachweis vorzeigen zu müssen, wurden Bändchen verteilt. Doch das braucht es nun auch nicht mehr.

Gleichzeitig weist das Centro auch darauf hin, dass „weiterhin 2G+ in den Gastronomien und der Coca Cola Oase und eine allgemeine Maskenpflicht in der gesamten Mall“ gilt. Wer also beim Shoppen Hunger oder Durst verspürt, muss entweder geboostert oder doppelt geimpft und einen tagesaktuellen Test vorzeigen. Für alle unter 18 Jahren gilt diese Regel jedoch nicht mehr. Sie werden automatisch als geimpft oder genesen eingestuft.

Bringen die Lockerungen den erhofften Erfolg?

Für manch einen Besucher wurden die strengen Maßnahmen schon fast zum Shopping-Killer. Anstatt in langen Schlangen anzustehen oder immer seinen Nachweis rausholen zu müssen, wichen viele lieber auf das Online-Angebot vieler Anbieter im Internet zurück.

-------------------

Noch mehr News vom Westfield Centro Oberhausen:

Centro Oberhausen: Neuer Store mit kuriosem Konzept eröffnet noch in diesem Quartal

Centro Oberhausen: Neueröffnung neben dem Einkaufszentrum! Könnte das ein Publikums-Magnet werden?

Centro Oberhausen mit neuem Laden – doch es hagelt heftige Kritik: „Frechheit“

-------------------

Ob die Lockerungen nun wieder mehr Menschen in die Einkaufszentren locken? Für den Einzelhandel wäre es sicherlich wünschenswert. (cg)