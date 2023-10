Centro Oberhausen verkündet Neueröffnung – und muss plötzlich zurückrudern

Im Centro Oberhausen gibt es schon alles, was das Shoppingherz höher schlagen lässt, könnte man meinen. Von zahlreichen Modemarken über Food-Shops bis hin zu Dekoläden dürfte die Besucher doch wirklich nichts mehr überraschen können, oder?

Weit gefehlt! Denn jetzt soll ein neuer Imbiss ins Centro Oberhausen einziehen. Und darüber dürften sich vor allem Naschkatzen freuen, die Weihnachten nicht mehr abwarten können. Erst am Samstag (7. Oktober) verkündete das Einkaufszentrum die Neueröffnung von „Cinnamood“. Der Shop soll Zimtschnecken in allen möglichen Geschmacksvarianten verkaufen (wir berichteten). Doch nur vier Tage später muss das Centro schon wieder zurückrudern.

Centro Oberhausen mit Hiobsbotschaft

Die gute Nachricht vorweg: „Cinnamood“ wird schon bald im Westfield Centro eröffnen. Der neue Shop soll künftig im Obergeschoss gegenüber von Starbucks zu finden sein. Wer also vom Shoppingtrip mal eine kurze Auszeit braucht, kann hier sicherlich bei der ein oder anderen Zimtschnecke wieder neue Energie tanken.

Die schlechte Nachricht: Kunden müssen sich noch ein wenig länger gedulden, bis sie die Zimtschnecken-Kreationen probieren können. „Vorfreude ist doch bekanntlich die schönste Freude, oder?“, schreibt das Westfield Centro jetzt auf seiner Facebookseite. Eine Kundin scheint das allerdings ganz anders zu sehen.

HIER soll Cinnamood eröffnen

Unter dem Facebook-Beitrag des Centro Oberhausen macht sie ihrem Unmut Luft. „Boa“, kann die Besucherin nicht an sich halten. Andere nehmen die Ansage des Einkaufcenters dagegen direkt ernst – und wollen sich sogar noch länger gedulden. „Sollen wir dahin?“, fragt so etwa eine Userin ihre Freundin. Die deutliche Antwort folgt prompt: „Ja, aber nicht am Eröffnungstag.“

Doch wann ist der nun endlich? Laut Westfield Centro soll „Cinnamood“ eine Woche später, am 21. Oktober, seine Türen für die Kundschaft öffnen. Schon ab 10 Uhr kann man sich dann die ersten Zimtschnecken schmecken lassen. Und wer schon mal bei einer Shop-Eröffnung im Oberhausener Einkaufszentrum war, der weiß: Hier verspricht es zum Start voll zu werden.