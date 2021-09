Oberhausen. Das Centro Oberhausen hat etwas Besonderes für seine Kunden in petto.

Das Einkaufszentrum wird 25 Jahre alt. Ein Meilenstein für die Region, findet Marcus Remark, Magager des Centros. „Ein sehr emotionaler Moment!“ Das soll natürlich im Centro Oberhausen auch gebührend gefeiert werden.

Centro Oberhausen mit besonderer Aktion für Kunden - auch Fans von Helene Fischer werden sich freuen

In einer Ausstellung soll die Entwicklung der Neuen Mitte Oberhausen und des Centros gezeigt werden. Dr. Magnus Dellwig, Leiter des Stadtarchivs, verspricht Highlights aus der 25-jährigen Geschichte des Freizeit- und Einkaufszentrums.

-------------------------------------

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

-------------------------------------

In einer Ankündigung auf Facebook heißt es: „Wow! 25 Jahre Centro! In einem Vierteljahrhundert ist so einiges passiert! In unserer Ausstellung könnt ihr eine kleine Zeitreise erleben. Manche Dinge sind vielleicht schon ein wenig in Vergessenheit geraten, wir lassen sie für euch noch einmal aufleben.“

Centro Oberhausen: Das erwartet Kunden bei der Ausstellung zum 25. Jubiläum

In einem Video zeigt das Centro Oberhausen dann auch, wie das aussieht. Vitrinen mit Exponaten, bunte Poster und Fotos –auch Helene Fischer, die quasi eine enge Verbindung zum Centro Oberhausen hat. Immerhin spielte sie bereits zahlreiche erfolgreiche Konzerte in der König-Pilsener-Arena, der Konzerthalle neben dem Centro Oberhausen.

-------------------------------------

-------------------------------------

„Tolle Exponate aus dem Stadtarchiv, tolle Fotos, Wissenswertes, Interessantes aus der Geschichte und natürlich zu jeder halben Stunde einen Film, ca. sieben bis acht Minuten lang, über 25 Jahre Centro“, heißt es weiter über das Programm. Zudem wolle man zeigen, was für ein wichtiger Standort für Kohle, Eisen und Stahl Oberhausen in den 50er 60er Jahre war. Auch hierzu werde einiges in die Ausstellung einfließen.

„Kommt heute noch vorbei, es lohnt sich! Woran denkt ihr besonders gerne zurück?“, beendet das Centro Oberhausen seine Ankündigung.