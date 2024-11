Centro-Weihnachtsmarkt: Kurz nach Eröffnung ist es klar – Besucher sind sich einig

Endlich ist es soweit: Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen hat eröffnet! Am Freitag (15. November) konnten die ersten Besucher die Promenade entlang und bis zum Platz vor der Bahn- und Bushaltestelle „Neue Mitte“ flanieren und dabei die nicht nur Gastro-Angebote genießen, sondern auch erste Weihnachtsgeschenke einkaufen.

Ganz besonders hat den Besuchern des NRW-Weihnachtsmarktes allerdings die Eröffnungsfeier gefallen. In den Sozialen Netzwerken schwärmen viele gerade nur so davon. Die Meinung scheint hier einstimmig zu sein.

Centro-Weihnachtsmarkt-Eröffnung: Wohl ein voller Erfolg

Wer in den Sozialen Medien nach dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen sucht, wird schnell fündig. Schon häufen sich die Beiträge samt Fotos von der Eröffnung am Freitag. Viele kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Offenbar war der erste Markttag bereits ein voller Erfolg.

Neben den zahlreichen Ständen mit verschiedensten Angeboten, schienen die Besucher allerdings besonders vom Eröffnungsprogramm angetan. Denn um 18 Uhr begann eine spektakuläre Drohnen-Show.

+++ Auch unsere Reporterin war vor Ort: Centro-Weihnachtsmarkt: Irre Szenen! Plötzlich zücken alle Besucher ihre Handys +++

Centro-Weihnachtsmarkt: Besucher schwärmen

Viele Besucher haben die Show offensichtlich genossen und fanden sie sehr schön, wie man etwa in diversen Facebook-Gruppen nachlesen kann. Sie fanden es wirklich gut gelungen – da waren sich die Besucher mal einig. Nur einige wenige merkten an, dass es auf dem Markt sehr voll gewesen sei, was sie bei der Eröffnung dann doch etwas gestört habe. Allerdings war die Drohnen-Show einmalig, vermutlich wollte sie deshalb kaum jemand verpassen.

In den kommenden Wochen werden die Besucher also wohl oder übel auf eine Wiederholung verzichten müssen. Dafür können sie durch das Angebot des Marktes stöbern. Von Kunsthandwerk über Deko und allerhand Kulinarisches können sie sich weiterhin freuen.

Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt am Centro im Übrigen bis zum 23. Dezember – von Montag bis Freitag sowie sonntags jeweils von 11 Uhr bis 21 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 22 Uhr. Am Volkstrauertag, Totensonntag und am 23. Dezember sind die Öffnungszeiten verkürzt.