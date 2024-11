Centro Oberhausen: Weihnachtsmarkt mit einmaliger Aktion – Besucher sollten sie nicht verpassen

Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen ist jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight für Besucher aus dem Ruhrgebiet. Ob beim Schlendern durch die Gassen an leckeren Crêpes knabbern oder beim Glühwein-Schlürfen durch die handgemachten Kleinigkeiten stöbern – die Festtagsstimmung trifft hier jeden.

Bald öffnet der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen (mehr Infos zur Weihnachtsmarkt-Eröffnung findest du hier). Besucher freuen sich, ab dem 15. November die weihnachtliche Stimmung direkt an der Centro-Promenade einzufangen und durch die gemütlichen Gassen zu schlendern. Und auch in diesem Jahr erwarten euch ganz besondere Highlights.

Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen lockt mit neuem Highlight

„Unser groooßes Highlight beim Christmas Opening am 15.11.24 um 18 Uhr – unsere Drohnenshow direkt an der Promenade!“ kündigt der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Facebook an. In dem Video sind spektakuläre Videoausschnitte zu sehen: bunt leuchtende Drohnen erhellen den Himmel – und bilden weihnachtliche Formationen.

Aber Achtung! Der Weihnachtsmarkt stellt auch klar, dass die illuminierte Drohnenshow nur am Eröffnungstag stattfinden wird. Besucher können das Ereignis also nur einmalig bestaunen. „Kommt also unbedingt vorbei und lasst euch diese sagenhafte Show nicht entgehen“, schreibt der Centro-Weihnachtsmarkt.

In den Kommentaren des Facebook-Beitrags freuen sich die Besucher des Weihnachtsmarkts am Centro schon auf die Drohnenshow. Sie schmieden bereits Pläne, um sie am Eröffnungstag auf dem Weihnachtsmarkt gemeinsam zu bestaunen.